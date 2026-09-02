Disney Plus estrena una serie argentina que promete ser un éxito total: todo lo que tenés que saber

Disney Plus generó expectativa en los fans luego de anunciar que llega al catálogo una producción nacional con un elenco de primer nivel.

Eleonora Wexler forma parte del elenco de la serie argentina que está por estrenarse en Disney Plus.

Disney Plus, al igual que otras plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, se encuentra renovando su lista con el inicio de un nuevo mes. En medio de todo esto, el servicio de streaming confirmó la fecha de estreno de una serie argentina que promete arrasar y posicionarse entre las más vistas.

Se trata de Amores Inesperados, una comedia dramática que contará con 16 episodios y al elenco lo integran actores y actrices de primer nivel como Martín Bossi, Eleonora Wexler, Jorgelina Aruzzi, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Karina Hernández, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum, quienes acompañan al actor e imitador en las distintas historias que conforman la serie.

Con el amor como tema que atraviesa todas las tramas, Amores Inesperados presenta una colección de seis historias protagonizadas por Martín Bossi, quien da vida a un personaje distinto en cada una de ellas.

Disney Plus estrena una nueva serie argentina A partir de la premisa de que el amor es algo que no se busca, sino que se encuentra, la nueva serie juega con la comedia y el drama para contar seis relatos profundamente humanos.

Martín Bossi protagonista de la nueva serie que estrena en Disney Plus. Foto: Disney Latino. Cada historia unitaria gira en torno al concepto desde un punto de vista distinto, incluyendo el de la amistad poco probable entre un camarero y una mujer de la aristocracia, el romance entre un enfermero y la hija de su paciente, la relación entre un ladrón y la mujer a la que decide asaltar, y un affaire dentro del mundo corporativo con un desenlace inesperado. La serie estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre y hay expectativa.