La brutal serie que mezcla boxeo, crimen y una historia basada en hechos reales para ver en Disney Plus

Creada por Steven Knight, el responsable de Peaky Blinders, esta serie se mete de lleno en el submundo criminal del Londres victoriano de 1880.

Si después de Peaky Blinders te quedaste buscando otra serie que combine crimen, personajes ambiciosos y una estética de época, Mil golpes es una de las opciones más interesantes que ofrece Disney Plus. Creada por Steven Knight, la ficción se mete en los bajos fondos del Londres victoriano para contar una historia donde los combates clandestinos y los grandes robos son apenas el comienzo.

¿De qué trata Mil golpes? La primera temporada tiene 6 episodios y sigue a Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) y Alec Munroe (Francis Lovehall), dos jóvenes que llegan desde Jamaica con la intención de construir una nueva vida. Pero Londres rápidamente les demuestra que sobrevivir será bastante más complicado de lo que imaginaban. Hezekiah termina entrando en el mundo del boxeo ilegal y se cruza con Sugar Goodson (Stephen Graham), una de las figuras más temidas del East End.

Stephen Graham, Erin Doherty y Malachi Kirby protagonizan Mil golpes. Hulu / Disney+ El conflicto entre ambos es uno de los motores de la serie. Sugar domina el circuito de peleas clandestinas y ve en Hezekiah una amenaza para el lugar que construyó durante años. Graham, a quien vimos como el padre de Owen en la serie Adolescencia, aprovecha el personaje para interpretar a un hombre violento e impredecible, pero con una dimensión más vulnerable que aparece a medida que avanza la historia.

La otra gran figura de Mil golpes es Erin Doherty como Mary Carr. La actriz también pasó por las filas del drama de Netflix en el rol de la psicopedagoga, pero aquí interpreta a la líder de los Forty Elephants, una banda criminal femenina inspirada en una organización que realmente existió en Londres. Sus integrantes se dedican a robos y golpes cuidadosamente planeados, mientras Mary intenta conservar el control sobre su territorio y su grupo.

Pero a no confundirse. La serie no es solo un drama histórico sobre boxeo. El creador de Peaky Blinders y La casa Guinness, cruza las historias de inmigración, pobreza, crimen, diferencias de clase y ambición con una trama de robos y enfrentamientos que mantiene siempre en movimiento a sus personajes. La ficción también aprovecha la rivalidad entre Hezekiah y Sugar para mostrar el choque entre dos formas de entender el poder.