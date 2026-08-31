La atrapante serie de 4 temporadas de HBO Max que es el remake de un éxito argentino
Una médica desesperada por salvar a su hijo termina trabajando para una organización criminal. Así comienza el thriller que nació a partir de una serie argentina y completó cuatro temporadas.
Una médica que limpia escenas de crímenes para una organización criminal puede parecer una premisa salida de un thriller de Hollywood. Pero La chica que limpia (The Cleaning Lady) tiene una particularidad: la historia nació en Argentina y luego fue adaptada para la televisión estadounidense.
La serie se estrenó en 2022, está protagonizada por Élodie Yung y llegó a completar cuatro temporadas, que actualmente pueden verse en HBO Max.
¿De qué trata La chica que limpia?
Yung interpreta a Thony De La Rosa, una médica camboyana que llega a Estados Unidos con el objetivo de conseguir un tratamiento para su hijo enfermo. Sin poder ejercer su profesión y con una situación migratoria complicada, comienza a trabajar como empleada de limpieza en Las Vegas.
Una noche presencia un asesinato y queda atrapada en el mundo del crimen organizado. Arman Morales, interpretado por Adan Canto, descubre sus conocimientos médicos y le ofrece trabajar para su organización limpiando escenas de crímenes y atendiendo a los integrantes de la banda.
Para Thony, el acuerdo significa conseguir dinero y acceso a tratamientos para su hijo. Pero cada trabajo la lleva más profundo en un universo del que resulta cada vez más difícil escapar.
El elenco también incluye a Martha Millan, Sean Lew, Faith Bryant, Oliver Hudson, Santiago Cabrera y Eva De Dominici.
La serie argentina que llegó a Hollywood
La adaptación fue desarrollada por Miranda Kwok a partir de la serie argentina La chica que limpia, creada por Irene Gissara, Greta Molas y Lucas Combina. La producción original se estrenó en 2017, fue filmada en Córdoba y ganó el Martín Fierro Federal de Oro.
La versión estadounidense trasladó la historia a Las Vegas, amplió el universo criminal y convirtió a Thony en una protagonista atrapada entre su vocación médica, su familia y el delito.
La chica que limpia fue cancelada por Fox en 2025, después del final de su cuarta temporada, algo que los fanáticos lamentaron. La producción quedó marcada por la muerte de Adan Canto en enero de 2024, a los 42 años, a causa de un cáncer de apéndice.
Su ausencia obligó a modificar parte de la historia y a reconfigurar el rumbo de la serie. Aun así, las cuatro temporadas ofrecen una excelente combinación de thriller criminal, drama familiar y supervivencia que puede resultar atractiva para quienes buscan una historia con una protagonista muy lejos de los roles habituales del género. Las 4 temporada se encuentran disponibles en HBO Max.