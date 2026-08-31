La atrapante serie de 4 temporadas de HBO Max que es el remake de un éxito argentino

Una médica desesperada por salvar a su hijo termina trabajando para una organización criminal. Así comienza el thriller que nació a partir de una serie argentina y completó cuatro temporadas.

Una médica que limpia escenas de crímenes para una organización criminal puede parecer una premisa salida de un thriller de Hollywood. Pero La chica que limpia (The Cleaning Lady) tiene una particularidad: la historia nació en Argentina y luego fue adaptada para la televisión estadounidense.

La serie se estrenó en 2022, está protagonizada por Élodie Yung y llegó a completar cuatro temporadas, que actualmente pueden verse en HBO Max.

¿De qué trata La chica que limpia? Adam Canto y Élodie Young en La chica que limpia. FOX Yung interpreta a Thony De La Rosa, una médica camboyana que llega a Estados Unidos con el objetivo de conseguir un tratamiento para su hijo enfermo. Sin poder ejercer su profesión y con una situación migratoria complicada, comienza a trabajar como empleada de limpieza en Las Vegas.

Una noche presencia un asesinato y queda atrapada en el mundo del crimen organizado. Arman Morales, interpretado por Adan Canto, descubre sus conocimientos médicos y le ofrece trabajar para su organización limpiando escenas de crímenes y atendiendo a los integrantes de la banda.

Para Thony, el acuerdo significa conseguir dinero y acceso a tratamientos para su hijo. Pero cada trabajo la lleva más profundo en un universo del que resulta cada vez más difícil escapar.