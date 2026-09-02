Mario Pergolini logró mejorar el rating con Las Leonas como invitadas tras ganar el Mundial

Mario Pergolini recibió a las flamantes campeonas del mundo en Otro Día Perdido y la presencia de las jugadoras fue positiva para el rating.

Mario Pergolini tuvo unos días complicados en el rating tras sufrir fuertes bajas y el martes por la noche comenzó a revertir los números. El conductor recibió a parte del equipo de Las Leonas que fueron campeonas del mundo y pudieron traer la tercera estrella al país.

"Estoy un poco mal porque no nos comportamos adecuadamente. Se fue Messi, entiendo que no venga Messi y que todo el mundo esté llorando como si un hijo se fue de casa, pero hay un montón de cosas que el deporte nos hace felices... Este fin de semana salimos campeones del mundo en hockey", comenzó diciendo el periodista en el inicio.

Posteriormente a esto, presentó a parte del equipo que logró el campeonato del mundo: "Señoras y señores, con nosotros las campeonas mundiales". Al programa fueron Victoria Sauze, Sofía Cairó, Emma Knobl y Lara Casas, parte del combinado nacional que celebró ante Países Bajos.

Mario Pergolini pudo recuperarse en el rating tras la visita de Las Leonas En cuanto a los números en el rating, hay que decir que Pergolini logró tanto con la presencia de Las Leonas como también con la visita de Brenda Gandini llegar a un promedio de 5.8 puntos de audiencia. El programa venía de sufrir una fuerte baja con un total de 4.7 puntos el 26 de agosto y 5.4 puntos de rating el 27 de agosto.