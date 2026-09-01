"Pobre tipo": la irónica frase de Mario Pergolini sobre Lionel Messi que hizo estallar las redes

La confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió por completo la agenda mediática global. La noticia detonó una cobertura sin precedentes en canales de televisión, medios digitales y redes sociales, donde el clima de conmoción se instaló de forma inmediata.

En la pantalla chica argentina, la repercusión fue absoluta. Durante la emisión de Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini junto a Soy Rada y Evelyn Botto, el equipo abordó de lleno el impacto generado por la despedida del astro.

Al aire, Pergolini remarcó la dimensión que los medios le dieron a la publicación del ídolo y la comparó con los rituales ante hechos de enorme trascendencia personal. Por su parte, Evelyn Botto aportó su mirada al señalar que “empieza un duelo” entre los hinchas.

El intercambio avanzó entre la seriedad y el análisis sobre el momento elegido. Frente a la pregunta de si alguien imaginaba la continuidad del delantero, los integrantes coincidieron en que el desenlace era un hecho esperable pero igualmente doloroso para la gente.

“Parece como que te deja una novia, como que un hijo se va de casa, ¿no?”, definió Pergolini para describir el vacío que provocó el comunicado en miles de hogares.

La despedida del rosarino fue vivida como un auténtico duelo por los fanáticos. AP

Para cerrar, el debate sumó el ácido sentido del humor que caracteriza al conductor, al ironizar sobre la nueva etapa del capitán fuera de la Selección: “Ojalá consiga laburo Messi, ¿no? Pobre tipo. De golpe se va a encontrar con cuarenta años sin laburo”.