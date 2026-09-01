Mario Pergolini le hizo un chiste a Maru Botana y lo destrozaron en redes: "Mala leche"

Mario Pergolini fue criticado duramente luego de un chiste que le hizo a la chef y que no cayó para nada bien en las redes

Mario Pergolini recibió a Maru Botana en Otro Día Perdido y durante la noche le hizo un chiste que no le cayó para nada bien a los usuarios de redes sociales. El conductor de El Trece fue criticado duramente luego de un clip que se viralizó rápidamente.

Todo ocurrió mientras él y Maru Botana se encontraban junto a Evelyn Botto y Agustín Aristarán realizando una torta en vivo. Allí, la chef contó que sus hijos la critican por cocinar todo el tiempo: "Me critican tanto que les digo: 'Voy a buscar otros hijos".

En ese instante, Mario Pergolini dejó lo que estaba haciendo, se fue hasta su escritorio, tomó un vaso y realizó el chiste por el que fue duramente apuntado: "Casualmente mirá... Me imaginé que iba a decir algo en algún momento. Algo que nunca tomaste, anticonceptivos, Maru".

El chiste de Mario Pergolini que despertó críticas en redes Ante esto, Maru Botana no emitió palabras y quedó con la boca abierta, ya que no se esperaba el chiste del periodista. Mientras que en la tribuna los presentes aplaudieron y se rieron luego de la situación.