Mario Pergolini le hizo un chiste a Maru Botana y lo destrozaron en redes: "Mala leche"
Mario Pergolini fue criticado duramente luego de un chiste que le hizo a la chef y que no cayó para nada bien en las redes
Mario Pergolini recibió a Maru Botana en Otro Día Perdido y durante la noche le hizo un chiste que no le cayó para nada bien a los usuarios de redes sociales. El conductor de El Trece fue criticado duramente luego de un clip que se viralizó rápidamente.
Todo ocurrió mientras él y Maru Botana se encontraban junto a Evelyn Botto y Agustín Aristarán realizando una torta en vivo. Allí, la chef contó que sus hijos la critican por cocinar todo el tiempo: "Me critican tanto que les digo: 'Voy a buscar otros hijos".
En ese instante, Mario Pergolini dejó lo que estaba haciendo, se fue hasta su escritorio, tomó un vaso y realizó el chiste por el que fue duramente apuntado: "Casualmente mirá... Me imaginé que iba a decir algo en algún momento. Algo que nunca tomaste, anticonceptivos, Maru".
El chiste de Mario Pergolini que despertó críticas en redes
Ante esto, Maru Botana no emitió palabras y quedó con la boca abierta, ya que no se esperaba el chiste del periodista. Mientras que en la tribuna los presentes aplaudieron y se rieron luego de la situación.
"Y si ella los puede criar y darles buena vida, ¿qué les importa a los demás? La que puede, puede", "Pergolini es un hijo de pu.. y mala leche. Se piensa que está en los 90s todavía el muy imbécil", "Qué tipo pobre es Pergolini. La vida le dio mucho y es tan poco lo que deja", fueron los comentarios de algunas personas en la red social X (antes Twitter).