Absolvieron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano señalada como viuda negra: "Nueva etapa"

Luciana Martínez comunicó en sus redes sociales que fue absuelta por la Justicia en la causa y compartió un contundente posteo.

En el mes de marzo de este año, Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue detenida y acusada de viuda negra. Esta situación la puso en la mira junto a su representante luego de la denuncia que realizó un turista oriundo de los Estados Unidos.

Según la cronología del estadounidense, tras ser incitado a beber sin control, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba cerca de las 6:45 de la mañana. La trampa se habría cerrado cuando el turista perdió el conocimiento: al despertar, notó que le faltaban varias de sus pertenencias, incluyendo su pasaporte, un reloj digital y, llamativamente, su ropa interior.

A seis meses de lo ocurrido, Luciana confirmó que la Justicia la absolvió: "1.º de septiembre. Empiezo un nuevo mes y también una nueva etapa para mí. Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía".

Luciana Martínez quedó absuelta tras ser apuntada como viuda negra Luciana Martínez tras ser absuelta. Foto: Instagram / @martinezlucianaok. "Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz", cerró Luciana Martínez en su posteo a través de su cuenta de Instagram y alegró a sus seguidores.