Stray Kids tendrá dos shows en Argentina: conocé las fechas y cómo sacar de entradas

El fenómeno del K-pop, Stray Kids, tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires como parte de la gira “STRAYCITY”.

Stray Kids se presentará por primera vez en Argentina con dos fechas consecutivas este mes. La banda surcoreana se presentará el 14 y 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro como parte de “STRAYCITY”, la gira con la que recorrerá Latinoamérica.

Después de agotar todas las localidades para el concierto anunciado para el 14 de septiembre, el grupo confirmó una nueva presentación para el día siguiente. De esta manera, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N tocarán el 14 y 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

Cómo será la primera visita de Stray Kids a Argentina “STRAYCITY” fue concebida como una propuesta que busca ir más allá del formato tradicional de un concierto y construir un universo atravesado por la música, la autoexpresión y la comunidad.

La llegada al país marcará un nuevo capítulo en el vínculo entre el grupo y sus seguidores argentinos. Antes de la confirmación de los conciertos, el fandom local ya había desarrollado campañas, encuentros y diferentes iniciativas colectivas alrededor de la banda.

El crecimiento internacional de Stray Kids Stray Kids se formó bajo el sello JYP Entertainment a fines de 2017 y desarrolló una propuesta caracterizada por la participación de sus propios integrantes en el proceso creativo. Dentro de esa dinámica tiene un papel central 3Racha, el trío conformado por Bang Chan, Changbin y Han, que lidera la composición y producción de gran parte del catálogo del grupo.