El duro dato que sacaron a la luz mientras Tini Stoessel está negociando un acuerdo con su padre

En el programa de Mariana Fabbiani hablaron de la polémica y revelaron una información que hace crecer los rumores de una ruptura total.

El escándalo entre Tini Stoessel y su familia sigue acaparando los principales portales y también los programas que cubren el mundo de la farándula de nuestro país. Marina Calabró confirmó días atrás que la artista se encontraba negociando con su padre un acuerdo y ahora salió a la luz un fuerte dato.

En Primicias Ya (América TV) revelaron finalmente el acuerdo que la cantante quiere que su padre firme. El mismo habla de autorizaciones bancarias, derechos de imagen, contratos, de activos y de cesión de marcas, según lo expresado por la periodista.

El dato que salió a la luz en medio de la negociación de Tini Stoessel con su papá Posteriormente a esto, en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, contaron más detalles sobre cómo está la situación en medio de esta negociación: "Vamos a arrancar con el tema de Tini porque tenemos detalles de la negociación entre Tini y su papá".

Confirmaron que no hay diálogo entre Tini Stoessel y sus padres en medio de la negociación del acuerdo. Archivo / MDZ. "El acuerdo hoy está un poco más lejos porque no hay ninguna posibilidad de diálogo ni con el padre ni con la madre", contó Martín Candalaft en "El Diario de Mariana". También sostuvo que la artista "considera que le están sacando la plata".

La palabra de los padres de Tini Stoessel en medio de la polémica En diálogo con Moria Casán, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera decidieron hablar por primera vez: Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño".