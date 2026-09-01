Salió a la luz un fuerte rumor sobre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul que causó sorpresa: "Le tiró la boca"

En una reciente emisión de La mañana de Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez dio a conocer un episodio inédito que involucra a nada más y nada menos que Rodrigo De Paul, Tini Stoessel, Emilia Mernes y Duki.

Según la información revelada, el momento tuvo lugar durante un evento nocturno al que asistieron las cuatro personalidades. “Hay un fuerte rumor de que en una fiesta donde estaban De Paul, Tini, Duki, Emilia y un montón de gente. Rodrigo De Paul se habría ido al baño y cuando sale, como que se choca de manera casual con Emilia”, comenzó relatando el panelista para contextualizar la escena.

El momento de mayor tensión se habría originado a raíz de un supuesto acercamiento físico por parte de la cantante: “Aparentemente, esto lo contaron después, ella le habría tirado la boca a De Paul”. Ante esta situación, el futbolista habría evitado la situación de inmediato al notar que estaba siendo observado. Según las palabras del periodista: “De Paul hace así, levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”.

Frente a la presencia del círculo íntimo, el mediocampista de la Selección Argentina habría reaccionado con nerviosismo para evitar malentendidos. Méndez detalló las palabras exactas que el jugador les habría dirigido a las mujeres presentes: “Por favor, yo no hice nada, ustedes lo vieron, no le digan nada a Tini”.

El periodista hizo hincapié en la veracidad de sus fuentes, asegurando: “Yo me enteré del lado de Rodrigo De Paul”. Además, agregó que Emilia Mernes habría intentado restarle importancia al desencuentro “descomprimiéndolo con un poco de humor”.