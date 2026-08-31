Emilia Mernes apareció con un impactante cambio de look en Londres: ¡mirá las fotos!

Desde Londres, Emilia Mernes causó furor al compartir un carrete de imágenes que revelaron su drástico cambio de look. No te pierdas todas las fotos.

Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores con una publicación que lo tuvo todo durante sus vacaciones en Londres, porque la artista compartió un carrusel de imágenes donde mostró un rotundo cambio de imagen que nadie se esperaba, y es que un cabello negro azabache reemplazó al morocho con el que la cantante venía siendo reconocida.

Emilia posó frente al espejo del baño de su habitación de hotel con el brazo izquierdo extendido hacia arriba y el teléfono en la mano derecha, luciendo un catsuit de manga larga con estampado efecto denim desgastado y la inscripción "Gia" en letras cursivas color menta sobre el pecho. El cabello de un negro le caía sobre los hombros contrastando con sus ojos claros, y en todas las tomas ocupó el centro del cuadro.

Por supuesto, la reacción de Duki, su pareja, llegó directo a los comentarios en mayúsculas: "UNAS GANAS DE SER PELO NEGRO PARA ACOMPAÑAR ESOS OJOS VERDES".

Luego, en una de las imágenes más llamativas, la cantante apareció fotografiada con la cámara girada 180 grados, y el resultado fue una toma invertida donde pareció suspendida sobre las calles de Londres con un conjunto de tul color vino y tacones negros apuntando hacia el cielo.

Ese mismo catsuit de tul con detalles de strass y corset de cordones fue el que Emilia eligió para recorrer el centro londinense, apareciendo en dos fotos sobre la misma calle: en una bajó una escalera con una cartera negra en mano y tacones de tiras, y en la otra posó de perfil en el medio de la calzada de Kean Street.