Viajar sin valijas: cómo funciona la tendencia y cuándo realmente conviene

Llegar al aeropuerto apenas con el teléfono, la documentación y un bolso pequeño parece una fantasía para quienes alguna vez arrastraron una valija por varias terminales o esperaron con incertidumbre frente a una cinta de equipajes. Sin embargo, distintos servicios impulsan una manera diferente de viajar : trasladarse sin cargar personalmente todo lo necesario para la estadía.

La expresión “viajar sin valijas” puede resultar engañosa. No significa partir sin pertenencias, sino separar el recorrido del pasajero del que realiza su equipaje. En algunos casos, las valijas se envían con anticipación hasta el hotel o alojamiento. En otros, el viajero alquila ropa y determinados artículos cuando llega al destino.

Aunque la práctica no es completamente nueva, volvió a ganar visibilidad por la búsqueda de mayor comodidad y las dificultades que puede implicar trasladarse con objetos voluminosos, especialmente en itinerarios con varias escalas.

Una de las modalidades consiste en despachar el equipaje mediante un servicio de logística varios días antes del viaje. La persona informa el destino, las dimensiones y el peso de los objetos, contrata el traslado y establece el lugar donde deberán entregarse.

De esta manera pueden trasladarse valijas y, según las condiciones de cada empresa, determinados artículos deportivos o elementos que resultan difíciles de transportar en un vuelo convencional. El equipaje puede ser retirado en el domicilio o recibido en un punto habilitado y enviado posteriormente hasta el alojamiento.

El sistema puede resultar útil para quienes realizan un itinerario con diferentes escalas, necesitan trasladar equipamiento especial o tienen dificultades para cargar peso. También puede ser una alternativa para estadías prolongadas, cuando una valija de mano deja de ser suficiente.

Sin embargo, la comodidad no garantiza que la opción sea más económica. El precio final depende del peso, las dimensiones, la distancia, la urgencia, el tipo de cobertura y las eventuales gestiones aduaneras. Antes de contratar el servicio es necesario comparar la cotización completa con la tarifa que cobra la aerolínea por despachar equipaje.

También resulta indispensable contemplar un margen suficiente ante posibles demoras. La documentación, los medicamentos, los objetos de valor y una muda básica deberían permanecer siempre con el pasajero.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Ropa esperando en el hotel

La segunda versión de esta tendencia propone viajar con muy pocas prendas y alquilar un guardarropa al llegar. Una experiencia concreta fue Any Wear, Anywhere, desarrollada por Japan Airlines y Sumitomo Corporation para pasajeros que visitaban Japón. El programa comenzó como una prueba en julio de 2023 y luego fue extendido hasta marzo de 2025. Los viajeros podían elegir por internet diferentes conjuntos de ropa, recibirlos en el hotel y devolverlos al finalizar su estadía.

De acuerdo con el balance publicado por Sumitomo Corporation, la experiencia fue utilizada principalmente por visitantes procedentes de América del Norte y más de la mitad permaneció en Japón entre una y dos semanas.

Las compañías calcularon una reducción promedio de 7,7 kilos de dióxido de carbono por cada uso del servicio, vinculada con el menor peso transportado por el avión. Se trata, de todos modos, de una estimación correspondiente a ese proyecto específico y no de una prueba de que cualquier modalidad de envío o alquiler resulte automáticamente más sustentable.

Enviar una valija por separado también genera emisiones. Su impacto dependerá del medio de transporte utilizado, la distancia recorrida y la posibilidad de reunir varios paquetes en un mismo traslado.

¿Puede funcionar para quienes visitan Mendoza?

En una provincia turística como Mendoza, el concepto podría tener diferentes aplicaciones. Un visitante podría enviar previamente su equipamiento de montaña o contratar el traslado de algunas de las compras realizadas durante su estadía.

Los vinos, aceites de oliva y productos regionales aparecen entre los objetos que muchos turistas preferirían no cargar durante el regreso. Pero su envío requiere especial atención: las bebidas alcohólicas, los alimentos y los líquidos están sujetos a las condiciones de cada transportista y a las normas aduaneras del país de destino.

Comprar un producto legalmente en Mendoza no significa necesariamente que pueda enviarse sin restricciones a cualquier lugar del mundo. Antes de contratar un traslado internacional conviene averiguar qué documentación exige, si existen impuestos adicionales y qué cobertura ofrece ante roturas o pérdidas.

Qué revisar antes de viajar sin valijas

Para determinar si esta modalidad realmente conviene, hay algunos aspectos esenciales:

Comparar el costo total del envío con la tarifa de equipaje de la aerolínea.

Confirmar la fecha estimada de entrega y dejar un margen ante posibles retrasos.

Consultar cuáles son los artículos prohibidos o restringidos.

Revisar el alcance del seguro y los límites de indemnización.

Averiguar si existen impuestos o trámites aduaneros en el destino.

Llevar personalmente documentos, medicamentos y elementos indispensables.

Viajar sin valijas promete desplazamientos más cómodos, pero exige mayor planificación. Para una escapada breve posiblemente alcance con un equipaje de mano. En cambio, ante un viaje largo, varias conexiones o el traslado de objetos especiales, enviar las pertenencias por anticipado puede convertirse en una alternativa interesante.