Rinocerontes mutantes y seres híbridos: los Sociales y las fotos de una noche de arte fuera de lo común

Un rinoceronte de seis patas, cuerpos humanos con cabezas animales y criaturas cuya anatomía parece desafiar cualquier clasificación recibieron al público en Grullar Galería . Entre dibujos minuciosos y pinturas de colores intensos, el artista mendocino Juan Castillo compartió las ideas, referencias y preguntas que atraviesan su producción.

La charla “Lo fantástico” se realizó el jueves 27 de agosto en el espacio de la Quinta Sección, de Daniela Cormio y su hermana Milagros Cormio . Artistas, turistas y público general participaron de un encuentro cercano que permitió volver sobre las obras de “Criaturas inciertas” a partir de las explicaciones de su autor.

La muestra reúne dibujos y pinturas de Castillo, fotografías de UFO y esculturas de Pata Luján Williams.

Castillo comenzó por una de las claves centrales de su trabajo: la observación de los animales. Para el artista, no es necesario alejarse del mundo conocido para encontrar aquello que puede resultar extraño, mágico o surrealista.

“Siento que está todo en la naturaleza. Solamente hay que observar”, sostuvo. La diversidad de especies y la aparición de seres con anatomías sorprendentes alimentan una producción en la que la fantasía no funciona como una evasión, sino como otra forma de mirar lo real.

El artista Juan Castillo. Julieta Caballero - MDZ

De allí surgen algunas de las líneas que recorren la exposición: la animalística, la fantasía y, especialmente, la hibridez. Castillo combina especies, modifica cuerpos y reúne características que habitualmente no pertenecen a una misma criatura.

Sin embargo, esa mezcla no responde solamente a una búsqueda visual. También puede leerse como una metáfora de la identidad latinoamericana.

“Somos súper híbridos en Latinoamérica”, afirmó el artista. En su interpretación, las sociedades de la región están atravesadas por la convivencia entre lo local, lo europeo y otras influencias culturales. Esa identidad mixta encuentra un correlato en sus criaturas, construidas a partir de fragmentos y procedencias diversas.

Julieta Caballero - MDZ

Un rinoceronte entre la historia del arte y la extinción

Una de las obras sobre las que se detuvo fue la pintura de un rinoceronte celeste y mutante. Era la pieza más reciente de la serie y, según contó, llegó a la galería apenas unos días después de terminar de secarse.

Su origen combina dos procedimientos: la apropiación de imágenes de la historia del arte y la reinterpretación de relatos provenientes de diferentes épocas y culturas. La referencia central es el célebre rinoceronte de Albrecht Dürer, realizado a partir de descripciones y bocetos, sin que el artista alemán hubiera visto personalmente al animal. Castillo recuperó tanto aquella representación como las historias fabulosas que circularon alrededor de la especie.

Julieta Caballero - MDZ

A esa cita histórica le sumó una preocupación contemporánea: la amenaza de extinción. La posibilidad de recurrir a material genético y experimentos de laboratorio para intentar preservar determinadas especies lo llevó a imaginar rinocerontes mutantes y pruebas fallidas.

El contraste fue uno de los momentos más potentes de la charla: mientras Dürer consiguió construir la imagen de un animal que nunca había visto, la sociedad contemporánea dispone de innumerables registros y conocimientos sobre esas especies, pero todavía enfrenta el riesgo de perderlas.

Julieta Caballero - MDZ

El ser humano como un animal más

Los cuerpos híbridos también permitieron abrir una conversación sobre la relación entre humanidad y naturaleza. En varios dibujos, las figuras conservan posturas y gestos cotidianos, aunque sus cabezas pertenecen a animales.

“El humano para mí es un animal más”, explicó Castillo. La unión de ambas anatomías busca situarlas en un mismo nivel de importancia y reconocer en los animales sensibilidad, inteligencia y formas de existencia que no resultan tan lejanas a las humanas.

Julieta Caballero - MDZ

El artista recordó que el antropomorfismo ha acompañado a numerosas culturas: aparece en antiguas representaciones religiosas, en el arte egipcio y continúa presente en historietas, películas y producciones contemporáneas.

La conversación permitió así atravesar las obras desde distintos lugares: la precisión del dibujo, la historia del arte, la crisis ambiental y la construcción de identidades. Más que ofrecer respuestas cerradas, Castillo fue revelando las capas que conviven detrás de cada criatura.

En Grullar Galería, lo fantástico no apareció como aquello que se encuentra fuera del mundo. Por el contrario, la noche propuso reconocerlo en los animales, en los cruces culturales y en esas formas inciertas que obligan a mirar nuevamente lo que parecía conocido.

Las fotos de una noche fantástica

La artista Pata Luján Williams y Hasan Saada. Julieta Caballero - MDZ

Fausto y Macarena. Julieta Caballero - MDZ

Juan Castillo junto a Daniela Cormio, directora de la galería de arte ubicada en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. Julieta Caballero - MDZ

Juan Pablo Scattareggia, Marino Maurizi y Leandro Fernández. Julieta Caballero - MDZ

El artista dialogó con los asistentes a su charla. Julieta Caballero - MDZ

Registrar las obras con el celular fue una de las escenas que más se repitió durante la noche. Julieta Caballero - MDZ

Estefanía Catulo fue la encargada de que cada viistante probara los vinos de Calivista. Julieta Caballero - MDZ

Leonardo Pagano fue uno de los primeros en llegar. Julieta Caballero - MDZ

La artista Verónoca Ohanian dijo presente en Grulla. Julieta Caballero - MDZ

Obra de Juan Castillo. Julieta Caballero - MDZ

Silvina Torres también asistió a la charla del artista. Julieta Caballero - MDZ

Matías García y David Leple. Julieta Caballero - MDZ

Vida Pérez y Lucas Marshan. Julieta Caballero - MDZ

Obra de Juan Castillo. Julieta Caballero - MDZ