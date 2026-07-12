Los looks deportivos de Emilia Mernes que vas a querer imitar: las fotos

La cantante Emilia Mernes deslumbró con sus looks deportivos, combinando la camiseta de la Selección Argentina con prendas que seguro ya tenés.

Emilia Mernes compartió un carrusel de imágenes en el que mostró sus looks de inspiración Blockecore. La cantante, que participó en la canción "Somos Más" para el Mundial junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi, celebró los triunfos de la selección junto a su pareja, Duki, y un grupo de amigos.

Emilia lució la camiseta alternativa de Argentina, en tono azul, y la combinó con prendas urbanas para crear un look todoterreno. La llevó con una camisa blanca por debajo y un jean azul clásico, logrando un aire canchero que mostró que la camiseta de la selección puede ser el centro de un look.

También se mostró con una campera deportiva estilo rompe vientos, en el mismo azul y con franjas albicelestes, que combinó con una polera tejida beige, un jean azul, un cinturón de cuero marrón y un bolso Chanel matelaseado con bolsillos laterales.

Con un mate en la mano, Emilia también mostró su lado más relajado con un conjunto de jogging gris melange: un buzo con cierre en el cuello y franjas azules, y un pantalón oversize de tiro bajo. Un look re cómodo y lleno de estilo.