La hija del Kun Agüero apareció con el look más tierno para alentar a la selección: ¡mirá!

La hija del Kun Agüero, Olivia, enterneció las redes con un look de inspiración argentina para alentar a la Selección. No te pierdas la foto en la nota.

Para alentar durante el partido de octavos de final del Mundial 2026, Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, lució un tierno conjunto infantil en tonos celestes y blancos, que se destacó por su sencillez y por la forma en que acompañó el momento compartido entre la familia.

Sofía compartió en sus redes una imagen de Olivia en el living de su casa en Miami, esperando el inicio del partido. El outfit elegido para la pequeña combinó los colores de la bandera con la comodidad necesaria para que una niña en constante movimiento pudiera disfrutar del encuentro sin restricciones.

La prenda superior fue un body de algodón estilo baby tee en celeste, con mangas cortas y un estampado frontal con un corazón y la bandera argentina. Lo acompañó con un pantalón tipo jogger en gris perla, confeccionado en tejido acanalado, cuya textura ribbed, mientras que la cintura elástica garantizó la comodidad para la niña. ¡Qué ternura!