Wanda Nara mostró su look más sensual para "Love is Blind"

Wanda Nara llamó la atención durante las grabaciones de "Love is Blind", en donde eligió un vestido de silueta ajustada cubierto de brillos plateados.

El modelo era de un largo hasta los pies, y se destacó por su escote asimétrico de un solo hombro, un detalle que le dio elegancia y dejó uno de sus hombros completamente al descubierto. Adempas, el drapeado sobre el busto y la cintura realzó su silueta y logró darle mayor movimiento a la prenda.