Wanda Nara mostró su look más sensual para "Love is Blind"
Para su aparición en "Love is Blind", Wanda Nara optó por un sofisticado vestido largo que realzó su figura. No te pierdas las fotos en la nota.
Wanda Nara llamó la atención durante las grabaciones de "Love is Blind", en donde eligió un vestido de silueta ajustada cubierto de brillos plateados.
El modelo era de un largo hasta los pies, y se destacó por su escote asimétrico de un solo hombro, un detalle que le dio elegancia y dejó uno de sus hombros completamente al descubierto. Adempas, el drapeado sobre el busto y la cintura realzó su silueta y logró darle mayor movimiento a la prenda.
Wanda lo complementó con su característico cabello rubio platinado, peinado con raya al medio y ondas suaves de inspiración Old Hollywood.
Por último, y para cerrar el look, lució una manicura en rojo intenso, un clásico que logró un contraste llamativo frente a la paleta plateada.