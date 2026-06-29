¿Palito para Mauro Icardi? Wanda Nara compartió un chat íntimo con Maxi López y sorprendió

Wanda Nara decidió publicar un intercambio de mensajes que mantuvo con su expareja y una frase no pasó para nada desapercibida.

Wanda Nara volvió a arremeter en los últimos días contra Mauro Icardi y declaró sin filtro contra el padre de sus hijas. La mediática no dudó en sacar a la luz fuertes conversaciones que ha tenido con su ex, donde critica a Argentina y también a Turquía.

En medio de todo esto y como en una especie de comparación, la conductora de Telefe decidió compartir una sorpresiva charla que mantuvo con Maxi López. Tras años distanciados por la separación, ambos pudieron amigarse y hoy se encuentran con una relación excelente.

El exfutbolista se encuentra en estos momentos en el Mundial 2026 trabajando para Telefe; y junto a su ex organiza todo en lo que respecta a los hijos: "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien".

El sorpresivo chat con Maxi López que Wanda Nara sacó a la luz Wanda Nara compartió un intercambio de mensajes con Maxi López. Foto: Instagram / @wanda_nara. En ese instante, Wanda elogió a su expareja, algo que está lejos de suceder con Mauro Icardi: "Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias", le respondió la empresaria.