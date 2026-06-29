¿Palito para Mauro Icardi? Wanda Nara compartió un chat íntimo con Maxi López y sorprendió
Wanda Nara decidió publicar un intercambio de mensajes que mantuvo con su expareja y una frase no pasó para nada desapercibida.
Wanda Nara volvió a arremeter en los últimos días contra Mauro Icardi y declaró sin filtro contra el padre de sus hijas. La mediática no dudó en sacar a la luz fuertes conversaciones que ha tenido con su ex, donde critica a Argentina y también a Turquía.
En medio de todo esto y como en una especie de comparación, la conductora de Telefe decidió compartir una sorpresiva charla que mantuvo con Maxi López. Tras años distanciados por la separación, ambos pudieron amigarse y hoy se encuentran con una relación excelente.
El exfutbolista se encuentra en estos momentos en el Mundial 2026 trabajando para Telefe; y junto a su ex organiza todo en lo que respecta a los hijos: "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien".
El sorpresivo chat con Maxi López que Wanda Nara sacó a la luz
En ese instante, Wanda elogió a su expareja, algo que está lejos de suceder con Mauro Icardi: "Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias", le respondió la empresaria.
Este chat íntimo demuestra la buena relación que tienen y cómo organizan todo lo que tiene que ver a nivel familiar a pesar de la distancia. Wanda subió esta captura con la frase: "Llevarse bien con un ex… Feliz por vos".