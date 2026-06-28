¡Fanática! Cuánto cuesta la exorbitante colección de carteras que tiene Wanda Nara

A través de las fotos que la conductora publica en sus redes sociales, se puede determinar el precio de la colección de carteras que tiene en su armario. Los detalles acá.

Cada una de las piezas exhibidas por la influencer cotiza en miles de dólares dentro del mercado de la moda internacional. / Instagram @wanda_nara

En los últimos días, Wanda Nara volvió a transformarse en el foco de atención de las plataformas digitales al publicar un video filmado en la intimidad de su hogar. Aunque la conductora se mostró con un atuendo sumamente informal de jean y campera de cuero, la mirada de los usuarios se desvió de inmediato hacia los estantes del fondo, donde se despliega una de las colecciones de carteras más valiosas del ámbito nacional.

Wanda Nara siempre se muestra con accesorios y ropa lujosa. Telefe La colección de piezas increíbles de moda El registro en fotos permitió vislumbrar de manera nítida algunos de los modelos más emblemáticos y buscados del mercado internacional, ordenados rigurosamente por su fisonomía y color. En la grabación, la empresaria posó sosteniendo un ejemplar Louis Vuitton Speedy Bandoulière de edición especial, cuyo valor en el mercado puede oscilar entre los 2.000 y los 3.500 dólares.

Wanda Nara abrió las puertas de su vestidor privado y mostró la imponente organización de sus accesorios de diseño. Instagram @wanda_nara Detrás de ella, los estantes dejaban ver una pieza Lady Dior en tono rosa empolvado —valuada en más de 6.000 dólares— y una clásica Chanel Boy Bag acolchada, una línea histórica de la casa francesa que supera los 6.500 dólares de cotización.

La colección de la conductora incluye ejemplares exclusivos de marcas de alta costura como Chanel, Dior y Louis Vuitton. Instagram @wanda_nara La exhibición de accesorios premium también incluyó un bolso mini Gucci Diana, distinguido por sus tradicionales asas de bambú, y un diseño de la casa Valentino Garavani. Todas estas piezas conviven en un espacio que cuenta con mobiliario a medida y una disposición pensada para resaltar el valor individual de cada artículo, transformando el sitio en un verdadero muestrario de la moda global.