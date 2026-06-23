El "Kun" Agüero sufrió un accidente automovilístico antes del partido de la Selección: "Fue un choque muy..."

El exdelantero de la Selección Argentina se trasladaba junto a su equipo de trabajo cuando el vehículo que los transportaba protagonizó una colisión.

El vehículo provisto por la FIFA colisionó en la autopista debido a la frenada imprevista del auto delantero. / Captura Instagram @kunaguero

En las últimas horas, Sergio "El Kun" Agüero se transformó en el centro de atención mediática luego de que se confirmara que sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, apenas noventa minutos antes del inicio del encuentro futbolístico entre las selecciones de Argentina y Austria.

El exjugador, Kun Agüero, casi no llega a la transmisión del partido entre Argentina y Austria. @Argentina Un imprevisto vial que complicó la transmisión: qué le pasó al Kun La noticia fue revelada en el ciclo televisivo LAM, emitido por América TV, donde el panelista Pepe Ochoa brindó los detalles del incidente que alteró la agenda del exdelantero de Independiente. “Fue una hora y media antes, casi no llegan por este choque. Le mandaron un auto de la FIFA, él estaba con su séquito de gente, sus asistentes, porque él trabaja para ESPN, y por el freno del auto de adelante, medio así, intempestivo, chocaron”, detalló el productor periodístico al aire.

A causa del impacto, la organización del dia del exjugador se vio seriamente afectada debido a las características geográficas del lugar. Según explicó el propio Agüero a la producción del programa, en esa zona de Texas las distancias son sumamente extensas y los espacios abiertos dificultan la asistencia inmediata, lo que obligó al equipo a aguardar un vehículo de reemplazo. Mientras la señal televisiva intentaba localizarlo con insistencia, los colaboradores buscaban alternativas para destrabar el traslado.

El exdelantero se dirigía a cumplir con sus obligaciones como analista deportivo para la cadena internacional ESPN. Archivo MDZ - Captura A fin de disipar cualquier tipo de alarma sobre su estado de salud, el propio streamer se comunicó con el panelista del programa de espectáculos para ratificar el episodio y llevar calma a sus seguidores. “Sí, chocamos, chocó el auto de la FIFA, pero antes del partido me estaban llevando, casi llego tarde, fue un choque muy simple”, confió el exfutbolista mediante un mensaje directo de texto.