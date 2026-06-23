Eugenia Quevedo festejó el triunfo de la Selección Argentina con un palazo para Flor Peña y luego lo eliminó

En medio de las celebraciones por la victoria de la Selección, la cantante de cuarteto lanzó un comentario que se volvió viral en minutos.

Tras una nueva victoria de la Selección Argentina frente a Austria, la cantante cuartetera Eugenia Quevedo compartió su alegría en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de publicaciones festivas derivó rápidamente en un foco de discusión virtual debido a una frase directa que capturó la atención de miles de usuarios: "Para vos, Flor Peña".

Una dedicatoria que despertó polémica: Quevedo vs Peña El comentario comenzó a multiplicarse en distintas plataformas, donde la audiencia lo vinculó de inmediato con el reciente episodio de la noticia falsa sobre la familia de Lionel Messi que tuvo como protagonista a Florencia Peña. En las historias originales, que también incluyeron la frase "Para todos los anti Messi", se veía a la artista cordobesa festejar entre risas, un gesto que encendió el debate entre quienes salieron a defender a la actriz y aquellos que respaldaron la postura de la cantante.

El descargo brutal de Euge Quevedo contra los "anti Messi". Instagram @soyeugequevedook Frente a la enorme dimensión que adquirió el asunto, Quevedo tomó la decisión de eliminar las imágenes de su perfil y grabar un video a modo de aclaración para frenar las especulaciones. “Pido mil disculpas, no era mi intención”, expresó de manera abierta, buscando ponerle punto final a los comentarios que la ligaban al escándalo periodístico de los últimos días.