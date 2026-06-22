Un famoso conductor apuntó contra Florencia Peña tras la polémica en Luzu TV: "No sabe la..."

Florencia Peña sigue recibiendo duras críticas y en las últimas horas un conductor decidió arremeter contra la actriz.

Florencia Peña se encuentra en el ojo de la tormenta tras lo ocurrido en LUZU TV.

Florencia Peña sigue en el foco de la tormenta tras compartir una falsa noticia en "El Show del Verano", que se emite por Luzu TV. En medio de la polémica, un conocido conductor no dudó en criticarla duramente y fue tajante con sus declaraciones.

Se trata nada más y nada menos que de Esteban Trebucq, quien se encuentra al frente de un ciclo en LN+. El periodista habló con el programa Puro Show y opinó sin filtro sobre la situación que sucedió en el conocido canal de streaming.

"Yo creo que es una enorme irresponsabilidad de ella... Florencia Peña no sabe la diferencia entre un dato y la palangana", comenzó diciendo duramente el conductor sobre la actriz. Sin embargo, esto no quedó allí y fue por más.

La dura frase de Esteban Trebucq, periodista de LN+ "No se dedica a esto, no se formó en esto y no trabaja de esto. Creo que hay que conocer sus propias limitaciones", sentenció. Además, dejó en claro que "probablemente es la mejor actriz, pero de esto no sabe".