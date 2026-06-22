La fuerte e irónica opinión de Moria Casán sobre la polémica con Jésica Cirio: "Voy a decir que..."

Moria Casán no dudó en opinar sobre el escándalo que tiene a la modelo en el foco de la tormenta y fue tajante con su declaración.

Jésica Cirio vuelve a estar en el medio de la polémica luego de que se revelaron videos que ella filma mostrando bolsas y cajones con dólares. Esto generó una enorme repercusión y Moria Casán no dudó en opinar al respecto.

Todo se dio en el pase que realizaron junto al noticiero de la mañana de El Trece y allí, por supuesto, que el periodista Nacho Otero le consultó sobre qué pensaba de esta situación. Fiel a su estilo, La One fue tajante respecto a Jésica Cirio.

"Me están renovando todo el vestidor, le voy a decir que me pongan dólares falsos para compensar", expresó en broma. Posteriormente a esto, la conductora de El Trece decidió hablar de forma seria.

La opinión de Moria Casán sobre los videos de Jésica Cirio "Nos castigan mucho... Son cosas que te hacen sentir no un bolud...", expresó. También dejó en claro que ella, tras la nota anterior donde habló del embarazo, Cirio le agradeció haberla cuidado y dejó en claro que "¿cómo hago para cuidarte ahora?".