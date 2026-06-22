Juan Gil Navarro rompió el prejuicio por los 25 años de diferencia con su novia y fue tajante

El actor habló en Puro show de su actual vida amorosa y sorprendió con la respuesta que dio sobre la diferencia de edad que se lleva con su nueva pareja.

La vida le sonríe a Juan Gil Navarro, ya que al éxito en su carrera se le suma un gran presente sentimental. El actor, que actualmente tiene 52 años, inició un noviazgo con Rosario Páscolo, una mujer de 27 años, y confesó públicamente que se encuentra "muy contento, muy cuidado y muy acompañado" en este nuevo vínculo.

Durante una entrevista con Puro show, el artista analizó los prejuicios en torno a la diferencia de edad y destacó la madurez de su compañera.

Esto fue lo que dijo Juan Gil Navarro en Puro show sobre su pareja "Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar. Una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar", expresó Gil Navarro.

Asimismo, el galán de telenovelas aprovechó para detallar cuáles son las virtudes que prioriza en una pareja y qué significado tiene para él la atracción intelectual.

El actor habló de su noviazgo en Puro show. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Para mí la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás... eso para mí es muy importante", aseguró el actor.