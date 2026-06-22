Afirman que Florencia Peña iría con todo contra Luzu TV tras la polémica: "Juicio millonario"
Luis Bremer reveló el nuevo capítulo que comienza entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras la fuerte polémica.
En las últimas horas confirmaron que Florencia Peña iría por todo luego del escándalo que se generó en Luzu TV. La actriz fue desvinculada junto a los productores y Luis Bremer reveló fuertes detalles de un nuevo capítulo que se abre entre ella y Nicolás Occhiato.
"Juicio millonario que viene de Flor Peña con el doctor Fernando Burlando", comentó en el inicio de la información el panelista del programa Desayuno Americano (América TV). Además, aclaró que ella tenía contrato hasta fin de año con Luzu TV.
"El tema es que la desafectan primero verbalmente y públicamente, y luego por un mensaje de texto. La informalidad de este proceso le dio pie a Flor Peña a decir 'la forma en que a mí me rajan sin haber echado a los demás que eran los responsables habla de una injuria hacia mí".
Florencia Peña le haría juicio a Luzu TV
Luego, el periodista detalló qué reclama la actriz: "Florencia Peña va a reclamar la totalidad del contrato más una compensación económica". También subrayó que se verá cómo avanza esta situación.
En una entrevista con Intrusos, Lussich le remarcó la falta de empatía de Nicolás Occhiato y allí Florencia fue tajante: "Yo siempre, cuando pienso en cómo educo a mis hijos, siempre pienso: 'uno puede equivocarse, lo importante es lo que uno hace con esa equivocación', la reparación es lo que nos hace personas".