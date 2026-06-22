Revelaron que Florencia Peña atraviesa su peor momento tras la polémica de LUZU TV: "Nunca estuvo así"

Un paso en falso terminó saliendo extremadamente costoso para Florencia Peña, quien sigue pagando las consecuencias de un duro traspié mediático. Debido a la repercusión de una fake news que dio en LUZU TV, la actriz atraviesa un presente complejo en el que se encuentra profundamente afectada y con un círculo de contención para hacerle frente a la tormenta.

El tema fue debatido en Puro show, donde destacaron el profundo impacto anímico que sufre tanto la conductora como sus seres queridos. Los panelistas coincidieron en que, a pesar de que la artista posee un largo historial de batallas mediáticas y sobreexposición, este conflicto en particular representa el golpe más duro de su carrera.

Esto fue lo que contó Maria Frisciotti en Puro show sobre Florencia Peña A la hora de aportar precisiones sobre la intimidad de la artista, Marcia Frisciotti, mejor conocida como "Pochi", compartió la información que le llegó de primera mano. "Desde el entorno me dicen que está devastada. Que nunca estuvo así. Y que hasta su familia está muy mal por este momento", reveló la panelista.

El malestar no tardó en trasladarse de manera directa a los seres más cercanos de la conductora de televisión, quienes se muestran sumamente alarmados por la gravedad de la situación. "La familia la está pasando mal. Sí, de todo lo que sucedió mediáticamente, todos estos años que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada", aseguró Frisciotti.