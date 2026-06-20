Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato tras quedar desvinculada de Luzu TV: "No me dio bola"

Luego de la polémica que derivó en su salida del canal de streaming, Florencia Peña se diferenció del empresario dejando en claro su postura.

Florencia Peña deslizó una filosa objeción hacia Nicolás Occhiato, tras quedar desvinculada junto al equipo de producción de El show del verano, programa que la actriz conducía en Luzu TV, y donde fue anunciada una falsa noticia sobre la muerte del padre de Lionel Messi.

Luego de que Occhiato hiciera su descargo en Nadie dice nada, su ciclo en mencionado canal de streaming, Peña fue consultada por Intrusos sobre este escándalo, y la artista dejó en claro que ella no hubiera resuelto el tema con despidos.

"Yo hablé con todos. Hablé con mi productora que banco a muerte, porque ella también cometió un error que es humano. Ellos están muy tristes por lo que pasó, la situación no fue fácil para nadie. Yo no quiero echar culpas porque las cosas se dan como una concatenación de errores que deriva en lo que pasó. Todos tuvimos parte de esa culpa. Es más, les juro por mi vida que lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran", comenzó Florencia Peña, remarcando que Nicolás Occhiato "no le dio bola" a su solicitud.

Florencia Peña se diferenció de Nicolás Occhiato con un categórico descargo Siguiendo con su postura, la actriz se diferenció del empresario de Luzu TV al enfatizar: "Yo abrazo mucho a mi gente. Pero esa soy yo. Yo banco y defiendo. Obviamente nadie va a defenderme en el error que yo cometí y eso está claro. Yo no estoy pidiendo que alguien diga 'che, Florencia no hizo nada'".

Entonces, cuando Rodrigo Lussich señaló falta de empatía por parte de Occhiato, Peña no dudó en asentir replicando: "Yo siempre cuando pienso en cómo educo a mis hijos, siempre pienso 'uno puede equivocarse, lo importante es lo que uno hace con esa equivocación', la reparación es lo que nos hace personas".