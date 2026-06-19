Revelaron la reacción que tuvo Nicolás Occhiato tras la polémica con Florencia Peña

Luego del enorme escándalo que se generó, el periodista Federico Flowers compartió una información que no pasó desapercibida.

Nicolás Occhiato y Luzu TV se encuentran en medio de fuertes críticas luego de que Florencia Peña compartió una información falsa en "El Show del Verano". La actriz se mostró arrepentida y desde la empresa tomaron la decisión de desvincular a todos los involucrados.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresaron en el comunicado.

En medio de todo el escándalo, el periodista Federico Flowers confirmó la furiosa reacción que tuvo Nicolás Occhiato al enterarse de la situación: "Nicolás Occhiato llamó a Flor Peña a los gritos, le planteó que tiene años en el medio y que era “imperdonable” lo que hizo. Acordaron “su renuncia” pero Nicolás la despidió de Luzu".