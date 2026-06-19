Luis Majul se metió en la interna de Luzu TV y fue tajante con Nicolás Occhiato: "Todo el tiempo bolu..."

El periodista analizó el descargo del conductor de Nadie Dice Nada tras la polémica y le dio un importante consejo.

Luis Majul sumó su voz al debate en torno al complejo momento que vive LUZU TV a raíz de los datos erróneos que dio Florencia Peña sobre el padre de Lionel Messi. Tras las explicaciones públicas de Nicolás Occhiato en su ciclo, el periodista desglosó el discurso del productor y dejó en claro sus discrepancias sobre cómo se manejó la situación institucional.

A pesar de manifestar su aprecio hacia el creador del canal de streaming, Majul cuestionó la estrategia discursiva utilizada y sugirió que el foco prioritario debió ser el reconocimiento absoluto del fallo. "Yo no soy quién para decirle lo que tiene que hacer en la vida a Nico Occhiato, que le va muy bien", expresó el comunicador.

Esto fue lo que dijo Luis Majul sobre la polémica en LUZU TV Desde la perspectiva de Luis, el conductor de Nadie Dice Nada mezcló innecesariamente el arrepentimiento con la justificación ante los cuestionamientos de los colegas. "Primero tiene que asumir fuertemente la responsabilidad y después decir que no lo ataquen o que es mentira lo de los sponsors que se fueron. Tiene que ser más humilde, pedir disculpas completas y después pasar al lugar de la defensa o la victimización", opinó el periodista.

El planteo surge como respuesta directa a Occhiato, quien previamente había minimizado las consecuencias comerciales, catalogado el hecho como una equivocación involuntaria y denunciado una campaña de difamación en su contra. Frente a este escenario, Majul reiteró la necesidad de un giro maduro por parte del canal: "Lo digo por Nico Occhiato, que me cae muy bien desde el punto de vista personal, pero sí les recomendaría que asuman la responsabilidad. Hoy es el día de asumir la responsabilidad".

Nicolás Occhiato habló este viernes en Nadie Dice Nada sobre el error de Florencia Peña. Captura de pantalla Youtube LUZU TV. Peña también recibió duras observaciones por parte de Luis Majul: "Igual que Florencia Peña, que asumió la responsabilidad un minuto y después dijo que se sentía mal. La está pasando mal y yo no le deseo el mal a nadie, pero Florencia Peña no es la víctima".