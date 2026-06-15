"Ahorrar en negro es una actitud defensiva y casi heroica": la fuerte frase de Javier Milei sobre Manuel Adorni

Tras el pedido de sesión para la moción de censura en el Congreso, Javier Milei le transmitió a Luis Majul que considera "inocente" a Manuel Adorni y que no le pedirá la renuncia.

El periodista Luis Majul reveló este lunes detalles de una conversación que mantuvo con Javier Milei sobre la situación de Manuel Adorni, en medio de la presión por la moción de censura que se discutirá en el Congreso.

Según contó el conductor en El Observador, el presidente le transmitió que considera a su jefe de Gabinete "inocente" y que no le va a pedir la renuncia, sosteniendo además que el caso Adorni "no afecta la economía" porque la pobreza, la indigencia y la inflación siguen mostrando mejoras.

"El hecho de que algunos crean que Adorni no se haya defendido bien o haya respondido a preguntas o a dudas de una manera no eficaz, no significa que sea culpable", afirmó Milei. Para el presidente, ahorrar en negro "es una actitud defensiva y casi heroica en un país donde cada 5 minutos te meten la mano en el bolsillo".

Video: la defensa de Javier Milei a Manuel Adorni Milei sobre Adorni Majul explicó que esta idea se enmarca en el argumento presidencial sobre la devaluación histórica del peso, que perdió 13 ceros desde la fundación del Banco Central en 1935, y en la estimación de que los ahorros no declarados de los argentinos rondarían los 400.000 millones de dólares, lo que para el Gobierno expone "una gran hipocresía" en la vara con la que se juzga el ahorro en negro.

El costo político Majul, sin embargo, marcó distancia de ese diagnóstico. Consideró que tanto el Gobierno como Adorni "hicieron un mal diagnóstico, enfrentaron mal la crisis, la subestimaron" y mantuvieron el tema en el centro de la agenda durante meses generando expectativas sobre la declaración jurada.