Javier Milei respaldó otra vez a Manuel Adorni: "Si hay aunque sea 1% de posibilidad pelea al 100%"

El presidente Javier Milei decidió hacer otro posteo en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio del asedio judicial por la causa por enriquecimiento ilícito y en el marco de los pedidos de sesión para la moción de censura e interpelaciones, que podrían terminar con el exvocero afuera del Ejecutivo.

"Si hay aunque sea 1% de posibilidad pelea al 100%", posteó el mandatario en redes sociales acompañado de una imagen de un león rugiendo mientras lo rodean hienas.

Más temprano, Milei reposteó otra historia en Instagram, que decía: “Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”.

Se trata de una columna del escritor y experiodista Leonardo Facco titulada “Adorni y la defensa del ahorro”, que critica los cuestionamientos al exportavoz por afirmar que no declaró al menos US$500 mil antes de llegar a la gestión pública.

“En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”, se agrega en ese texto.

El escrito retoma uno de los postulados históricos del ideario libertario al sostener que “los impuestos son un robo”, y lleva esa idea un paso más allá al argumentar que la situación resulta todavía más comprensible cuando “el ciudadano procura protegerse de un Estado peronista-fascicomunista”.

El autor del mensaje también cuestiona lo que considera una doble vara en torno a la discusión sobre la evasión fiscal. Según plantea, sectores críticos buscan presentar como una conducta moralmente reprochable algo que, a su entender, fue una práctica extendida durante años entre millones de argentinos que convivieron con “gobiernos socialistas y depredadores”. En ese sentido, sostiene que esa conducta sólo se transforma en un escándalo cuando quien la protagoniza es un adversario político.

La interpretación compartida por Milei además sostiene que las críticas dirigidas contra Adorni exceden la figura del funcionario y apuntan, en realidad, contra el Gobierno. Según ese razonamiento, el foco de los cuestionamientos no estaría puesto en el jefe de Gabinete, sino en “el sistema de valores representado por el mileísmo”.

El texto también avanza sobre una definición más amplia respecto de la relación entre legalidad y legitimidad. Allí se afirma que el Gobierno “no comparte el presupuesto moral del que nace la acusación” y que “no considera automáticamente legítimo todo lo que es legal”. Bajo esa lógica, la publicación relativiza las críticas vinculadas a la evasión impositiva y plantea una mirada que distingue entre el cumplimiento formal de la ley y la valoración moral de determinadas conductas, especialmente durante administraciones anteriores a La Libertad Avanza.

“Adorni, además, fue todavía más inteligente, ya que compró bitcoin cuando valía apenas unos cientos de euros y obtuvo una ganancia extraordinaria. Si existe un escándalo que merece ser denunciado en Argentina, no es que Adorni haya intentado proteger el fruto de su trabajo. El verdadero escándalo es que millones de argentinos hayan tenido que hacerlo”, enfatiza el texto.