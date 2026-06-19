Se vienen los Premios Pinti: cuándo y quiénes serán los jurados que elegirán a lo mejor del teatro
La primera edición de los Premios Pinti reconocerá a lo mejor del teatro porteño. Podrán competir obras realizadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocé todos los detalles.
La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció la creación de los Premios PINTI, una distinción destinada a reconocer obras, artistas y equipos vinculados con la escena teatral comercial de la Ciudad de Buenos Aires.
Los premios llevarán el nombre de Enrique Pinti, en homenaje al célebre autor, actor, humorista y director teatral que falleció el 27 de marzo de 2022, considerado una de las personalidades más admiradas y representativas de la cultura argentina.
“Pinti dejó una huella única por su talento, su compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores. Su nombre representa excelencia artística, pensamiento crítico, creatividad y una profunda pasión por el escenario; valores que inspiran el espíritu de esta nueva distinción”, expresaron desde la producción de los premios Pinti.
Cúando se realizarán los Premios Pinti
La primera ceremonia de los Premios Pinti se realizará el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece, y reunirá a decenas de figuras de la actividad teatral. Para participar, las obras deberán haber realizado funciones entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de este 2026, los premios se realizarán cada año para distinguir el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos, con el objetivo es poner en valor cada temporada de la cartelera y acercar nuevos públicos a la experiencia teatral.
El productor Pablo Kompel señaló que el teatro argentino tiene una historia centenaria y que la iniciativa busca celebrar esa trayectoria y acercar la actividad a nuevas audiencias. “Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad”, manifestó.
Qué categorías habrá en los Premios Pinti
La premiación tendrá más de 20 categorías en competencia y un jurado de 25 personas convocadas por su trayectoria y aporte al ámbito cultural.
- Mejor Comedia
- Mejor Drama o Comedia Dramática
- Mejor Musical
- Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Mejor Obra de Autoría Nacional
- Mejor Actor de Comedia
- Mejor Actriz de Comedia
- Mejor Actor de Drama o Comedia dramática
- Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática
- Mejor Actor en Musical
- Mejor Actriz en Musical
- Mejor Actor de reparto
- Mejor Actriz de reparto
- Mejor Dirección
- Mejor Coreografía
- Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
- Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
- Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
- Mejor Producción
- Premio a la Trayectoria (Elección institucional de AADET)
- Espectáculo del Año (Elección institucional de AADET)
- Espectáculo Favorito del Público (Votación del público)
El público tendrá participación a través del premio a Espectáculo Favorito del Público, que será definido por una plataforma de votación abierta entre las obras de la temporada.
Quiénes serán los jurados de los Premios Pinti
La selección de nominados y ganadores estará a cargo de un jurado de 25 referentes. La integración anunciada incluye periodistas, escritores, críticos especializados, personalidades de la cultura y referentes emergentes. La asociación señaló que la convocatoria busca una evaluación con distintas miradas sobre la actividad.
El jurado de la primera edición estará compuesto por Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.