Se vienen los Premios Pinti: cuándo y quiénes serán los jurados que elegirán a lo mejor del teatro

La primera edición de los Premios Pinti reconocerá a lo mejor del teatro porteño. Podrán competir obras realizadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocé todos los detalles.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció la creación de los Premios PINTI, una distinción destinada a reconocer obras, artistas y equipos vinculados con la escena teatral comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

Los premios llevarán el nombre de Enrique Pinti, en homenaje al célebre autor, actor, humorista y director teatral que falleció el 27 de marzo de 2022, considerado una de las personalidades más admiradas y representativas de la cultura argentina.

“Pinti dejó una huella única por su talento, su compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores. Su nombre representa excelencia artística, pensamiento crítico, creatividad y una profunda pasión por el escenario; valores que inspiran el espíritu de esta nueva distinción”, expresaron desde la producción de los premios Pinti.

En julio se llevará a cabo la primera edición de los premios Pinti. Gentileza Cúando se realizarán los Premios Pinti La primera ceremonia de los Premios Pinti se realizará el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece, y reunirá a decenas de figuras de la actividad teatral. Para participar, las obras deberán haber realizado funciones entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de este 2026, los premios se realizarán cada año para distinguir el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos, con el objetivo es poner en valor cada temporada de la cartelera y acercar nuevos públicos a la experiencia teatral.