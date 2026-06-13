Esteban Lamothe le hizo una íntima confesión a Moria Casán y la dejó sin palabras: "Tenés algo..."

Esteban Lamothe estuvo como invitado en el programa de El Trece y allí decidió revelarle un inesperado a la conductora.

Esteban Lamothe se encuentra en un gran momento profesional y, en medio del éxito de la obra "Secreto en la montaña" junto a Benjamín Vicuña, el actor visitó a Moria Casán en El Trece. En medio del mano a mano, ella quedó sorprendida ante una confesión muy íntima.

Todo se dio en el marco del juego "Yo, nunca" que La One realiza con cada invitado que va al piso. Por esta situación ya han pasado Adrián Suar, Roberto Moldavsky, Elián Valenzuela, entre otros famosos.

La confesión de Esteban Lamothe que dejó en shock a Moria Casán Esteban Lamothe le hizo una íntima confesión a Moria Casán y la dejó sin palabras Moria Casán fue al hueso y le preguntó si había fantaseado con alguien famoso y allí Lamothe decidió sincerarse por completo: "Con un millón... Con vos", expresó el actor y la actriz quedó totalmente sorprendida y no pudo seguir hablando.