La tremenda revelación sexual de Esteban Lamothe sobre lo que le pasa cuando besa a Benjamín Vicuña

Invitado a La mañana con Moria, Lamothe dejó a todos sin palabras al confesar su atracción por su colega.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña son los protagonistas de la obra de teatro Secreto en la montaña.

Durante una entrevista con Moria Casán, para La mañana con Moria, Esteban Lamothe sorprendió al hablar con total sinceridad sobre el vínculo que construye con Benjamín Vicuña en la versión teatral de Secreto en la montaña. Sus declaraciones dejaron atónita a la conductora.

Al referirse a la historia que protagonizan sobre el escenario, el actor explicó que la trama gira en torno a dos hombres que desarrollan un profundo vínculo amoroso en un contexto social adverso. "Un poco me excito", admitió el artista al hablar de las emociones que atraviesa mientras interpreta a su personaje.

Esto fue lo que dijo Esteban Lamothe en La mañana con Moria sobre Esteban Lamothe Esteban Lamothe Habló De Su Trabajo Con Benjamín Vicuña En Secreto En La Montaña "Acá el antagonista es el mundo, no hay un enemigo puntual. Mi personaje es hermoso porque es más parco, tiene muchas contradicciones y es un poco celoso de la vida del otro. El de Benja es más colorido, más encantador. Hay mucho en juego, sobre todo el deseo por ese hombre que, por la época, es prohibido", manifestó el actor.

Esteban también reflexionó sobre el eje central de la obra y la imposibilidad de controlar los sentimientos: "Es la historia de dos hombres que se enamoran. Uno no elige de quién enamorarse".

Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe. El actor rompió el silencio en La mañana con Moria y dio detalles sin filtro de lo que pasa en el escenario con su colega. Gentileza Soy Prensa Por otro lado, la conductora quiso saber cómo fue el proceso de construcción de las escenas de mayor intimidad entre ambos intérpretes. "¿Cómo fue el trabajo de ensayar, reconocerse, tocarse y besarse?", preguntó "la one". "Hay beso, sí. Son dos momentos lindos e intensos. Está buenísimo. Yo en el escenario me enamoro de Benja, lo beso, soy su novio. Me excita", reveló Esteban Lamothe.