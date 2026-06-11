La tremenda revelación sexual de Esteban Lamothe sobre lo que le pasa cuando besa a Benjamín Vicuña
Invitado a La mañana con Moria, Lamothe dejó a todos sin palabras al confesar su atracción por su colega.
Durante una entrevista con Moria Casán, para La mañana con Moria, Esteban Lamothe sorprendió al hablar con total sinceridad sobre el vínculo que construye con Benjamín Vicuña en la versión teatral de Secreto en la montaña. Sus declaraciones dejaron atónita a la conductora.
Al referirse a la historia que protagonizan sobre el escenario, el actor explicó que la trama gira en torno a dos hombres que desarrollan un profundo vínculo amoroso en un contexto social adverso. "Un poco me excito", admitió el artista al hablar de las emociones que atraviesa mientras interpreta a su personaje.
Esto fue lo que dijo Esteban Lamothe en La mañana con Moria sobre Esteban Lamothe
"Acá el antagonista es el mundo, no hay un enemigo puntual. Mi personaje es hermoso porque es más parco, tiene muchas contradicciones y es un poco celoso de la vida del otro. El de Benja es más colorido, más encantador. Hay mucho en juego, sobre todo el deseo por ese hombre que, por la época, es prohibido", manifestó el actor.
Esteban también reflexionó sobre el eje central de la obra y la imposibilidad de controlar los sentimientos: "Es la historia de dos hombres que se enamoran. Uno no elige de quién enamorarse".
Por otro lado, la conductora quiso saber cómo fue el proceso de construcción de las escenas de mayor intimidad entre ambos intérpretes. "¿Cómo fue el trabajo de ensayar, reconocerse, tocarse y besarse?", preguntó "la one". "Hay beso, sí. Son dos momentos lindos e intensos. Está buenísimo. Yo en el escenario me enamoro de Benja, lo beso, soy su novio. Me excita", reveló Esteban Lamothe.
"¿Te excitas? ¿Llega a existir una mini erección?", quiso saber Moria. "Y, un poco sí. La sangre va distinta para allá abajo. Creo que es la única manera de meterse de lleno en el papel", reconoció Lamothe. "Lo que pasa es que vos sos una persona muy sexual", aseguró la conductora.