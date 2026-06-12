Un reconocido conductor se separó y revelaron el particular motivo que habría provocado la ruptura: "Intensa"

El hombre que supo darle alegrías a la televisión argentina, se adjudicó una nueva separación y revelaron los supuestos detalles.

Cuando el público todavía intentaba procesar su separación de Milett Figueroa, la vida sentimental de Marcelo Tinelli volvió a dar un giro de 180 grados. Lejos de la estabilidad, el histórico conductor parece haber cerrado otro capítulo amoroso en tiempo récord.

En la última emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló un dato que se veía venir: el hombre le habría puesto punto final a su incipiente vínculo con la empresaria Rossana Almeyda, la amiga de Pampita con quien había sido relacionado en las últimas semanas.

Un romance que no funcionó Embed - Marcelo Tinelli El contraste entre el inicio de esta historia y su abrupto final fue el eje del debate en el ciclo de espectáculos. "Hay gente que todavía lo está separando de Milett y Marcelo ya se separó de la nueva", disparó sin filtro de Brito.

Las alarmas sobre la ruptura comenzaron a sonar a raíz del llamativo silencio del conductor, quien suele ser mucho más expresivo cuando su corazón está contento. Desde el panel revelaron que, en charlas recientes con Tinelli, el tema brilló por su ausencia: "Hablé con Marcelo estos días. Nunca nada. Me hablaba de todo, pero de ella nada".

"Es intensa" Rossana Almeyda novia de Tinelli 9 Una relación fugaz. Instagram: _rosana_almeida__ Lo que más desconcertó al entorno periodístico fue lo rápido que se enfrió el vínculo. Según relató el propio Ángel de Brito, el entusiasmo de Tinelli por la empresaria había sido indisimulable poco tiempo atrás. Recordando una cena compartida, el periodista confesó: "Ese día me habló de ella toda la noche".