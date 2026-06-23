La esposa de un famosísimo cantante revolucionó las redes con fotos en poca ropa y en poses polémicas
Con una estética despojadísima de todo, la campaña apuesta por la naturalidad de los tonos neutros y los diseños de corte clásico.
En las últimas horas, la reconocida modelo y empresaria Hailey Bieber se convirtió en el centro de atención internacional al confirmarse como la protagonista de la última campaña de Skims, la firma de ropa interior y prendas de descanso impulsada por Kim Kardashian. La colaboración busca potenciar la línea de confort cotidiano combinando una estética despojada con las tendencias actuales de consumo joven.
Minimalismo, tonos neutros y naturalidad en las mejores poses de Hailey Bieber
La producción fotográfica estuvo a cargo del célebre fotógrafo Mert Alas y se centró en la colección denominada Everyday Cotton. Los creativos responsables del proyecto apostaron por una narrativa visual simple, caracterizada por poses relajadas y el uso de tonalidades neutros, con el objetivo de reflejar la rutina diaria sin excesos de producción ni retoques artificiales.
La elección de la modelo responde a su gran alcance en las plataformas virtuales, donde su estilo informal suele volverse viral en cuestión de minutos. Sin lugar a dudas, la belleza natural de la esposa de Justin Bieber fue el punto clave para todo este proceso.
En las imágenes difundidas, Hailey Bieber lució piezas icónicas de diseño minimalista. Entre los conjuntos destacados de lencería, se observó una combinación en tono rosa pálido conformada por un sujetador triangular y prendas de talle bajo.
En otra de las capturas, posó con un conjunto monocromático en color negro de tirantes ultrafinos y corte alto con cordones laterales, una alternativa que resalta la confianza corporal y la inclusividad que la firma busca transmitir de manera global en este nuevo ciclo comercial.
En el marco de este lanzamiento, Kim Kardashian no escatimó en valoraciones positivas hacia su nueva embajadora. "Hailey tiene una habilidad única para hacer que incluso las prendas más sencillas parezcan sofisticadas", expresó la co fundadora de la marca a través de un comunicado oficial emitido a la prensa de espectáculos, añadiendo luego: "Su estilo es natural, lo que la ha convertido en la persona perfecta para dar vida a la colección".