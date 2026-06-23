La esposa de un famosísimo cantante revolucionó las redes con fotos en poca ropa y en poses polémicas

Con una estética despojadísima de todo, la campaña apuesta por la naturalidad de los tonos neutros y los diseños de corte clásico.

Se llevó todos los elogios y likes en las redes. / Captura IG

En las últimas horas, la reconocida modelo y empresaria Hailey Bieber se convirtió en el centro de atención internacional al confirmarse como la protagonista de la última campaña de Skims, la firma de ropa interior y prendas de descanso impulsada por Kim Kardashian. La colaboración busca potenciar la línea de confort cotidiano combinando una estética despojada con las tendencias actuales de consumo joven.

Hailey Bieber fue seleccionada por Kim Kardashian para liderar el lanzamiento internacional de su nueva línea de prendas de algodón. Instagram @haileybieber Minimalismo, tonos neutros y naturalidad en las mejores poses de Hailey Bieber La producción fotográfica estuvo a cargo del célebre fotógrafo Mert Alas y se centró en la colección denominada Everyday Cotton. Los creativos responsables del proyecto apostaron por una narrativa visual simple, caracterizada por poses relajadas y el uso de tonalidades neutros, con el objetivo de reflejar la rutina diaria sin excesos de producción ni retoques artificiales.

La campaña fue realizada bajo la lente del fotógrafo Mert Alas, enfocándose en la simplicidad y los tonos neutros. Instagram @haileybieber La elección de la modelo responde a su gran alcance en las plataformas virtuales, donde su estilo informal suele volverse viral en cuestión de minutos. Sin lugar a dudas, la belleza natural de la esposa de Justin Bieber fue el punto clave para todo este proceso.

Con un diseño de corte clásico y minimalista, la modelo posó con las prendas básicas destinadas a la rutina diaria. Instagram @haileybieber En las imágenes difundidas, Hailey Bieber lució piezas icónicas de diseño minimalista. Entre los conjuntos destacados de lencería, se observó una combinación en tono rosa pálido conformada por un sujetador triangular y prendas de talle bajo.

Kim Kardashian elogió la naturalidad de su colega y destacó su capacidad para transformar prendas sencillas en sofisticadas. Instagram @haileybieber En otra de las capturas, posó con un conjunto monocromático en color negro de tirantes ultrafinos y corte alto con cordones laterales, una alternativa que resalta la confianza corporal y la inclusividad que la firma busca transmitir de manera global en este nuevo ciclo comercial.