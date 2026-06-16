La dolorosa despedida del padre de "Gaspi" tras la tragedia en Brasil: "Te quiero, siempre"

Ricardo Héctor Prim, padre del youtuber, utilizó su cuenta de Facebook para demostrar su profundo dolor a raíz de la pérdida de su hijo.

La sorpresiva muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz golpeó de lleno al mundo del internet, pero el dolor más profundo y tangible se vio reflejado en las redes sociales de su papá, Ricardo Héctor Prim. El hombre, dueño de la librería Biensur Libros en Puerto Madryn, Chubut, eligió su cuenta personal de Facebook para homenajear a su hijo con una serie de posteos desgarradores que rápidamente conmovieron a los seguidores.

Las dolorosas fotos de Raúl y "Gaspi" gaspi y raul 4 El creador de contenido tenía 23 años. FB: Ricardo Héctor Prim Bajo la consigna "Gaspi Te Quiero Siempre", repetida en varias de las imágenes, Ricardo armó un sentido recorrido visual por la vida compartida con el creador de contenido de 23 años. Entre las publicaciones, que se llenaron de reacciones y muestras de apoyo, se destaca una tierna postal retro de la infancia del youtuber abrazado a su papá.

gaspi y raul Raúl y Gaspar. FB: Ricardo Héctor Prim Además, el librero compartió un emotivo collage titulado "GASPI Y RICARDO", en el que contrastó una foto de ambos sonriendo en los pasillos de su local en febrero de 2019, junto a una selfie mucho más reciente bajo la leyenda "Presente". El homenaje fotográfico se completó con un retrato artístico del joven ilustrado en tonos naranjas y otra selfie casual de padre e hijo.

gaspi y raul 3 La foto retro que emocionó a la comunidad. FB: Ricardo Héctor Prim Estos posteos se convirtieron en un espacio de desahogo tras el fatídico choque de helicópteros ocurrido en la mañana del domingo en Río de Janeiro, siniestro en el que Gaspi perdió la vida junto al cineasta Lucas Vignale y el artista estadounidense Oliver Tree.

gaspi y raul 2 Las fotos con las que despidió al youtuber. FB: Ricardo Héctor Prim Mientras las autoridades brasileñas manejan la hipótesis de una falla técnica en la aeronave, el papá del youtuber rompió el silencio hace unas horas y dejó en claro sus fuertes sospechas: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.