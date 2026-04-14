Cuánto cobró Justin Bieber por ser la estrella de Coachella 2026

Tras superar sus problemas de salud, Bieber regresó con récords de audiencia y una cuenta bancaria que no para de crecer.

Tras tres años y medio de silencio absoluto y una gira cancelada por problemas de salud, Justin Bieber volvió a los escenarios en el festival Coachella y lo hizo rompiendo todos los récords imaginables. Sin embargo, su regreso no fue solo aplausos: el escándalo estalló en las redes sociales cuando se filtró la cifra astronómica que cobró por su presentación, desatando una ola de críticas por la sencillez de su show.

Un regreso de oro: millones de dólares y récords pulverizados justin bieber coachella (1) Justin Bieber regresó a Coachella tras años de ausencia y se convirtió en el artista mejor pagado de la historia del evento. Coachella El escenario principal en Indio, California, fue testigo del retorno del hijo pródigo. Según consignó Rolling Stone, Bieber se embolsó la friolera de 10 millones de dólares por sus dos fines de semana de actuación.

justin bieber coachella La puesta en escena minimalista de Bieber despertó una ola de críticas y comparaciones con otros artistas del festival. Coachella Con esta cifra, el intérprete de Baby se convirtió en el artista mejor pagado de todos los tiempos en encabezar Coachella, superando los cachets que en su momento percibieron íconos de la talla de Beyoncé y Lady Gaga.

Pero el bombazo no quedó solo en el bolsillo: el canadiense destrozó el contador de vistas con 134 millones de reproducciones en su primera semana, convirtiéndose en la actuación más buscada en Google y la más vista del festival, dejando muy atrás a grupos como BIGBANG o BINI. El furor fue tal que, tras su debut, acumuló 56 millones de streams en Spotify en apenas 24 horas, recuperando el puesto #1 a nivel mundial.

Justin-Bieber.jpg Con 134 millones de reproducciones, el show de Justin fue el más buscado y comentado en las redes sociales. Coachella A pesar de los números rojos de envidia, el fuerte descargo de los internautas no tardó en llegar. Muchos usuarios cuestionaron que Justin cobre esa fortuna por un set minimalista, mientras artistas como Sabrina Carpenter presentaron infraestructuras imponentes y despliegues visuales de otro planeta.