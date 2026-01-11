Hailey Bieber sacude a Victoria's Secret con una campaña seductora

Victoria’s Secret mira al pasado con Hailey Bieber al frente. Una campaña poderosa para el Día de San Valentín.

Victoria’s Secret presenta su seductora campaña de San Valentín 2026 con Hailey Bieber. La propuesta revive una imagen icónica del pasado y la traslada al presente. Moda, memoria y deseo se cruzan en una escena que ya circula en redes y marca el tono romántico de la temporada global para la marca este año de moda.

Hailey Bieber como nunca La campaña lleva por nombre A Very VS Valentine’s y apuesta por una estética retro. La escena remite a una imagen que Gisele Bündchen protagonizó hace 25 años. Aquella foto quedó grabada en la historia de la firma. Hoy regresa con una lectura distinta y acorde a una nueva generación.

Embed - Hailey Bieber Hailey Bieber aparece sentada en la gaveta inferior de una cómoda antigua. Se pinta los dedos de los pies en un gesto cotidiano y sugerente. La referencia es directa y reconocible. El guiño al pasado funciona como puente entre dos etapas de la marca.

Embed - Hailey Bieber2 El vestuario marca una diferencia clara entre ambas versiones. Bündchen lucía un conjunto rosa liso y sobrio. Bieber elige piezas con corazones, encaje y tonos pastel. El resultado dialoga con el espíritu de San Valentín sin perder frescura visual.