Gauchito Club despide "Vulnerable": todas las fechas de su gira por Argentina y Europa

La banda mendocina cerrará el ciclo de su disco "Vulnerable" con una serie de conciertos a nivel nacional e internacional. Conocé todas las fechas.

Gauchito Club se prepara para despedir “Vulnerable” con una gira que recorrerá distintas ciudades de Argentina antes de regresar a Europa en noviembre. En Buenos Aires, la banda agotó su show del 12 de septiembre en C Art Media y sumó una nueva función para el 11.

De esta forma, la banda mendocina atraviesa el tramo final del ciclo iniciado con el lanzamiento del álbum en 2024. En la gira nacional, Gauchito se presentará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y La Plata. Luego llegará un nuevo viaje internacional: en noviembre, Gauchito Club tocará en Alemania y España, con seis presentaciones distribuidas entre Berlín, Mallorca, Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid.

“Vulnerable”, el disco que acompañó el crecimiento de Gauchito Club Publicado en 2024, “Vulnerable” marcó una nueva etapa dentro del recorrido de la formación mendocina. Durante el ciclo del álbum, Gauchito Club agotó el Estadio Obras y llenó espacios como C Art Media, Teatro Vorterix y Arena Maipú. También participó de festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra.

Gauchito Club se presentará los días 11 y 12 de septiembre en CABA. Gentileza Canciones como “Soy Débil Sr.”, “Primer Recreo”, “Morena Mía” y “Papito Barloa” pasaron a ocupar un lugar central dentro de sus presentaciones en vivo. El crecimiento también se trasladó fuera del país. Durante este período, la banda realizó presentaciones en México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Europa.