Revelan el verdadero motivo del quiebre total entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Grave"

El periodista Gustavo Méndez reveló en el programa de Moria Casán información sobre la pelea entre Tini Stoessel y su colega.

En medio del escándalo entre Tini Stoessel y sus padres, sacaron a la luz nuevamente la polémica entre la artista y Emilia Mernes. Ambas se distanciaron y finalmente revelaron el verdadero motivo que llevó a ambas a no relacionarse más, y fue Gustavo Méndez quien contó todos los detalles.

"Hoy Tini Stoessel sube al escenario en Guadalajara, México... Vamos a ver si va a cantar 'Ángel' el tema que le dedica a Tinelli, y 'Pa', el tema dedicado a Alejandro Stoessel, que obviamente contamos que no", sostuvo el periodista en el inicio.

Posteriormente a esto, decidió contar detalles que no se conocían sobre la pelea entre Tini y Emilia Mernes: "Lo primero que quiero decir es que no se pelearon por dos bailarinas. Se distanciaron por algo muy grave que le provocó mucha angustia a Tini Stoessel".

El dato que revelaron sobre la ruptura entre Tini Stoessel y Emilia Mernes "Le costó muchos años poder procesarlo y Emilia Mernes sabía lo que estaba atravesando Tini. Fue algo muy doloroso para ella y que fue un hecho muy grave en el cual ella tiene pruebas", sostuvo Gustavo Méndez sobre el motivo de la pelea entre dos de las cantantes más convocantes de Argentina.

Detalles de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Captura de video / El Trece. El rumor que involucra a Rodrigo De Paul en medio de la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes Gustavo Méndez detalló días atrás que el momento tuvo lugar durante un evento nocturno al que asistieron diferentes famosos: "Hay un fuerte rumor de que en una fiesta donde estaban De Paul, Tini, Duki, Emilia y un montón de gente. Rodrigo De Paul se habría ido al baño y, cuando sale, como que se choca de manera casual con Emilia".