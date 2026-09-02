Luis Majul se quejó al aire sobre las mediciones del rating de LN+ y Jorge Rial lo fulminó
Luis Majul habló de supuestos errores en la medición de audiencia en lo que respecta a la señal de noticias y su colega lo cruzó en la red social X.
Como sucede siempre que termina un mes, Kantar Ibope, empresa encargada de medir el rating, saca a la luz los promedios generales de cada canal y sus programas. En medio de esto, Luis Majul se quejó de las mediciones y fue contundente con su declaración.
Todo sucedió luego de que salió a la luz que LN+ ocupó el quinto puesto con tan solo 0.72 puntos de rating, quedando muy atrás de canales como A24, C5N y TN. Estás tres fueron las que completaron el podio del mes de agosto.
Luis Majul se mostró molesto y fue contundente: "Una cosa que se me pasó por la cabeza y tenía ganas de decirla. Hace un buen tiempo que, a mi entender, Ibope debe tener algún error técnico con respecto a la señal de LN+... Se lo dije a la gente de Ibope respetuosamente".
El reclamo que hizo Luis Majul en vivo durante su programa en LN+
"Por favor, revisen los errores técnicos que tienen. Hay mecanismos para hacer una auditoría con los canales que pagan el servicio y yo creo que LN+ la tiene que tomar; hay cosas que no se explican mucho... Me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando; se los dije respetuosamente, cariñosamente y se los digo públicamente".
Jorge Rial cruzó a Luis Majul tras el reclamo
El momento se viralizó en las redes sociales y Jorge Rial salió al cruce del periodista. El conductor es figura de C5N, que este mes fue el segundo canal más visto, y respecto a los dichos de Majul fue tajante y fulminante: "Si. Algo está pasando: la gente no los ve", escribió en la red social X (antes Twitter).