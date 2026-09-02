Luis Majul se quejó al aire sobre las mediciones del rating de LN+ y Jorge Rial lo fulminó

Luis Majul habló de supuestos errores en la medición de audiencia en lo que respecta a la señal de noticias y su colega lo cruzó en la red social X.

Como sucede siempre que termina un mes, Kantar Ibope, empresa encargada de medir el rating, saca a la luz los promedios generales de cada canal y sus programas. En medio de esto, Luis Majul se quejó de las mediciones y fue contundente con su declaración.

Todo sucedió luego de que salió a la luz que LN+ ocupó el quinto puesto con tan solo 0.72 puntos de rating, quedando muy atrás de canales como A24, C5N y TN. Estás tres fueron las que completaron el podio del mes de agosto.

Luis Majul se mostró molesto y fue contundente: "Una cosa que se me pasó por la cabeza y tenía ganas de decirla. Hace un buen tiempo que, a mi entender, Ibope debe tener algún error técnico con respecto a la señal de LN+... Se lo dije a la gente de Ibope respetuosamente".

El reclamo que hizo Luis Majul en vivo durante su programa en LN+ "Por favor, revisen los errores técnicos que tienen. Hay mecanismos para hacer una auditoría con los canales que pagan el servicio y yo creo que LN+ la tiene que tomar; hay cosas que no se explican mucho... Me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando; se los dije respetuosamente, cariñosamente y se los digo públicamente".