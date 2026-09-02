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Luis Majul se quejó al aire sobre las mediciones del rating de LN+ y Jorge Rial lo fulminó

Luis Majul habló de supuestos errores en la medición de audiencia en lo que respecta a la señal de noticias y su colega lo cruzó en la red social X.

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Majul se quejó y Rial apuntó fuertemente.&nbsp;

Majul se quejó y Rial apuntó fuertemente. 

Captura de video / LN+.

Como sucede siempre que termina un mes, Kantar Ibope, empresa encargada de medir el rating, saca a la luz los promedios generales de cada canal y sus programas. En medio de esto, Luis Majul se quejó de las mediciones y fue contundente con su declaración.

Todo sucedió luego de que salió a la luz que LN+ ocupó el quinto puesto con tan solo 0.72 puntos de rating, quedando muy atrás de canales como A24, C5N y TN. Estás tres fueron las que completaron el podio del mes de agosto.

Luis Majul se mostró molesto y fue contundente: "Una cosa que se me pasó por la cabeza y tenía ganas de decirla. Hace un buen tiempo que, a mi entender, Ibope debe tener algún error técnico con respecto a la señal de LN+... Se lo dije a la gente de Ibope respetuosamente".

El reclamo que hizo Luis Majul en vivo durante su programa en LN+

"Por favor, revisen los errores técnicos que tienen. Hay mecanismos para hacer una auditoría con los canales que pagan el servicio y yo creo que LN+ la tiene que tomar; hay cosas que no se explican mucho... Me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando; se los dije respetuosamente, cariñosamente y se los digo públicamente".

Jorge Rial cruzó a Luis Majul tras el reclamo

Jorge Rial contra Luis Majul por su cr&iacute;tica a Ibope.&nbsp;

Jorge Rial contra Luis Majul por su crítica a Ibope.

El momento se viralizó en las redes sociales y Jorge Rial salió al cruce del periodista. El conductor es figura de C5N, que este mes fue el segundo canal más visto, y respecto a los dichos de Majul fue tajante y fulminante: "Si. Algo está pasando: la gente no los ve", escribió en la red social X (antes Twitter).

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