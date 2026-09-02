Zayn llega a la Argentina por primera vez como solista: cuándo, dónde y precios de entradas

El exintegrante de One Direction llegará al país con su gira “KONNAKOL”, en la que repasará su carrera personal y presentará su quinto álbum de estudio.

Después de años de espera, Zayn volverá a encontrarse con el público argentino. Su última visita al país se produjo en mayo de 2014 como integrante de One Direction y ahora regresará con el proyecto solista que comenzó a desarrollar después de su etapa en la banda.

La cita será el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, dentro del segmento latinoamericano de la gira “KONNAKOL”. El show permitirá recorrer distintas etapas de la carrera del artista y anticipará el quinto álbum de estudio de Zayn que le da nombre a la gira mundial.

Zayn prepara una nueva etapa con “KONNAKOL” El anuncio del concierto en Argentina llega después de la residencia que el cantante realizó en Dolby Live at Park MGM de Las Vegas, donde presentó nuevo material. Durante esas funciones interpretó por primera vez en vivo su single “Die For Me” y sorprendió al público con cinco canciones inéditas.

Zayn se presentará en el Movistar Arena el 6 de octubre. Gentileza Los shows también contaron con una banda completamente femenina y una puesta íntima, mientras el repertorio recuperó canciones de sus cuatro discos publicados hasta el momento. Entre los temas interpretados estuvieron “PILLOWTALK”, “What I Am”, “Swear”, “sHe”, “iT’s YoU” y “dRuNk”. Esta nueva etapa profundiza en las raíces pop y R&B de su música y anticipa el camino hacia “KONNAKOL”, su próximo álbum de estudio.

El regreso de Zayn a Argentina después de más de una década La historia solista de Zayn comenzó en 2016 con “Mind of Mine”. Con ese debut, el cantante se convirtió en el primer artista masculino británico en ingresar simultáneamente en el primer puesto de los rankings de Reino Unido y Estados Unidos. El álbum estuvo impulsado por “PILLOWTALK”, uno de los principales éxitos de su primera etapa fuera de One Direction.