La fuerte decisión que tomó Tini Stoessel en la previa de su show en México: "No quiso..."

En Intrusos compartieron la decisión que tomó Tini horas antes de lo que será su presentación en Guadalajara luego de que explotó la interna familiar.

Tini Stoessel se encuentra hospedada en México para brindar un nuevo show en el marco de la gira de Futttura. La artista se presentará en la localidad de Guadalajara y en Intrusos revelaron la decisión que tomó y que sorprendió a los medios de comunicación.

En el programa de canal América se contactaron con Edgar Paredes, periodista del mencionado país, quien contó todas las novedades respecto a cómo son las horas de la cantante de nuestro país: "El día de hoy por la noche se estará presentando y en México la queremos mucho".

"Está en un hotel de una zona muy exclusiva aquí en Guadalajara y allí llegó con un gran dispositivo de seguridad", sostuvo. También destacó la decisión que tomó y sorprendió con los detalles al equipo de Intrusos: "Aquí en Guadalajara no quiso hacer ningún tipo de prensa y no quiso hacer ningún meet and greet".

La decisión de Tini Stoessel a horas de su show en México "La recibimos como una máxima estrella de Argentina, pero ella bloqueó cualquier vía de comunicación y no quiso hablar con la prensa. Ella dijo que solamente será el concierto y ahí se acabó", comentó el periodista sobre la decisión de Tini Stoessel.