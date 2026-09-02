Afirman que Tini Stoessel estaría pasando un mal momento en la previa de su show

En medio del escándalo con su familia, Tini viajó a México para iniciar su gira y no la estaría pasando para nada bien según una información que salió a la luz.

Tini Stoessel se encuentra de viaje en México para comenzar con su gira mundial en medio de toda la polémica que se generó por la interna familiar. La cantante no tiene contacto con sus padres según la información que brindaron en los programas y a esto se suma algo que está pasando en el mencionado país.

En el programa de Sergio Lapegüe hablaron con Emiliano Morales, periodista mexicano que sorprendió con su información: "Sorprendido con el caso de Tini con su papá que no es el único a nivel mundial. Ahora que Tini ya está en México, lo más delicado y lo más peligroso es que la han visto muy mal durante los ensayos", expresó en el inicio de la charla.

El comunicador trajo al presente el cuadro complejo de salud mental por el que pasó la artista y contó que "recuerden que la diagnosticaron con depresión y la han visto que ha abusado de estos medicamentos que le dieron para la depresión, los ansiolíticos. Incluso ha tenido situaciones de crisis de pánico en los ensayos. No le es fácil".

El mal momento que estaría pasando Tini Stoessel en México "Además, ella se entera de que el papá firmó varios acuerdos de conciertos de los que ella no estaba enterada bajo el tema del manager, él firmó conciertos que Tini ni sabía", comentó respecto a los shows que ya tienen arreglados.