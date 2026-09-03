El abogado de la familia Stoessel rompió el silencio y confirmó la ruptura con Tini: "Las cosas no son..."

El conflicto en el seno de la familia Stoessel aclara detalles. Tras semanas de rumores, especulaciones y un hermetismo, el Dr. Agustín Rodríguez, abogado y amigo íntimo de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, rompió el silencio en Primicias Ya (América TV) para dar la versión oficial de los padres de la cantante.

Con un tono de fastidio hacia el periodismo de espectáculo y buscando poner paños fríos a las diferentes versiones, el letrado terminó confirmando lo que era un secreto a voces: la relación familiar está rota.

El punto de partida del conflicto mediático fue la decisión de Tini de auditar los números de su carrera, manejados históricamente por su padre. Sobre este frente, Rodríguez fue tajante al desestimar que exista una investigación por fraude.

"Primero, una auditoría no presupone ninguna sospecha" , sentenció el abogado, marcando la cancha desde el minuto cero. "Lo único que les puedo decir es que él recibió por parte de un apoderado de Tini Stoessel una serie de requerimiento de documentación que, en su momento, Alejandro se la remitió y hasta el momento no han tenido más novedades".

En la misma línea, subrayó que no existe ninguna causa judicial en curso: "Alguien le solicitó algo que corresponde y Alejandro se lo brindó. No hay nada ni judicial ni extrajudicial que amerite que yo tenga que aconsejarle a Alejandro sobre esta cuestión todavía".

El distanciamiento definitivo

Al ser consultado sobre cómo viven Alejandro y Mariana la exposición del conflicto, el letrado no ocultó la angustia de sus clientes. "Lo están pasando muy mal, lógicamente", aseguró, y apuntó contra el tratamiento en los medios: "Imagínense que están todos los días en la boca de los programas diciendo cosas que no son ciertas, calificando a Alejandro en forma afirmativa sobre el manejo que él hizo de toda la carrera de su hija. Yo conozco la honradez de Alejandro y Mariana, y realmente duele".

Sin embargo, el momento de mayor sinceridad llegó cuando se le consultó por el vínculo actual entre Mariana y su hija: "Tengo entendido que no tienen la relación que tenían antes, pero no es una mala relación. La realidad es que si estamos en esta cuestión es porque las cosas no son como antes. Pero no les puedo contestar ciertamente cuál fue el punto de inflexión porque lo desconozco".

Además, se encargó de despejar del tablero a Rodrigo De Paul. Ante la duda de si el futbolista jugó un papel en este quiebre, el abogado fue contundente: "Nunca me lo manifestaron, nunca me hablaron de Rodrigo De Paul".