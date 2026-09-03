Andy Kusnetzoff recibirá en PH a una famosa que estuvo en el centro de la polémica: los detalles

Desde Telefe confirmaron las figuras que estarán presentes en el programa de Andy Kusnetzoff y el nombre de una de ellas generó expectativa.

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe y lo hizo de manera exitosa con la renovada temporada de PH, Podemos Hablar. Desde que inició el nuevo ciclo, el conductor del canal de la familia se impone siempre en la batalla con el rating contra Mirtha Legrand.

Por los puntos de encuentro ya han pasado figuras como Lizy Tagliani, Benjamín Vicuña, Yanina Latorre, Carolina Pampita Ardohain, Maxi López, entre otros famosos. El próximo sábado las luces vuelven a encenderse y Telefe confirmó a los invitados del próximo PH.

En las redes sociales del canal compartieron una publicación con los nombres y fotos de las figuras que acompañarán al conductor. Entre los famosos se encuentran el Chino Leunis, Carmen Barbieri, Paula Chaves y el Turco Naim.

Los invitados de Andy Kusnetzoff Los invitados que tendrá Andy Kusnetzoff. Instagram: @telefe. Pero esto no es todo, ya que también formará parte del programa Tuli Acosta. La joven artista estuvo en el centro de la polémica y las críticas tras los rumores que la pusieron como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui.