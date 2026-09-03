Agenda cultural MDZ: los mejores espectáculos para disfrutar el viernes 4 de septiembre

El primer día del fin de semana llega con propuestas potentes para cortar la rutina. La cartelera mendocina ofrece desde grandes homenajes sinfónicos hasta celebraciones tangueras y obras de teatro para todas las edades. A continuación, los espectáculos para este viernes 4 de septiembre.

Con arreglos originales para orquesta y coro polifónico, el grupo presenta un recorrido emotivo por la discografía de la icónica banda liderada por Gustavo Cerati. Participarán más de 50 instrumentistas en escena.

Maipú, luces de tango. 50 años y un Varón

Espectáculos del día viernes. Entrada Web

El reconocido cantor de tango mendocino, Varón Álvarez, celebra medio siglo de trayectoria acompañado por destacados músicos locales en una noche dedicada íntegramente al género arrabalero.

Hora: 21:30.

21:30. Ubicación: Cine Teatro Imperial.

Cine Teatro Imperial. Entradas: General $15.000. Jubilados $10.000. Disponibles en Entrada Web.

Boxeo

Espectáculos del día viernes. Entrada Web

Un espectáculo de clown y títeres enfocado en “la esperanza de Guaymallén”, un boxeador de tela que persiste de forma absurda en subirse al cuadrilátero a pesar de las derrotas.

Hora: 22:00.

22:00. Ubicación: Nave Cultural, Sala 2.

Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Anticipada $8.000. General $12.000. Disponibles en Entrada Web.

Santi Muk

Espectáculos del día viernes. Entrada Web

El cantautor Santi Muk llega por primera vez a Mendoza presentándose con su show acústico “+ de cerquita”. Una noche especial para despedir su álbum debut “Le tengo miedo a las alturas” con lo mejor de su repertorio y canciones a la carta.