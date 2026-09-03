Horacio Pagani fue operado de urgencia y habló desde su internación: qué le pasó

Horacio Pagani decidió romper el silencio desde el hospital y reveló el problema de salud que lo llevó al quirófano.

En las últimas horas, la salud de Horacio Pagani causó preocupación luego de que confirmaron que había sido hospitalizado en un sanatorio de Buenos Aires. Horas después, el propio periodista decidió llevar tranquilidad mediante un video que subió en las redes sociales.

Desde la cama del hospital, el periodista deportivo y quien también es panelista en el programa de espectáculos Bendita, contó lo que sucedió: "Hola amigos, aquí estoy. No es nada del otro mundo", comenzó diciendo para bajarle la preocupación a la noticia de su intervención.

"Me pusieron un stent en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto, no es una operación muy grande, pero tenía bastante tapada la carótida y eso puede traer consecuencias", comentó respecto al problema de salud que lo afectó y que afortunadamente fue tratado a tiempo.

Horacio Pagani contó el problema de salud por el que tuvo que ser operado El periodista aseguró que en las próximas horas le podrían dar el alta y seguir la recuperación desde su casa: "Pronto estaremos en carrera nuevamente... Salud", expresó en el final del video Pagani con una sonrisa. Sus seguidores y amigos no tardaron en mandarle todas las fuerzas a través de los comentarios tras ver el video.