"Una actitud rara": el duro análisis de Ricardo Darín sobre la final del Mundial 2026 y el fuerte apoyo a Lionel Messi
El protagonista cinematográfico cuestionó las campañas desatadas contra la Selección y reflexionó sobre la identidad plural. Esto dijo Ricardo Darín.
Ricardo Darín compartió sus sensaciones sobre la final del Mundial que enfrentó a la Selección argentina con España. En un diálogo radial con Carlos Herrera para la cadena COPE, el actor analizó la postura del plantel nacional durante el partido y salió al cruce de los cuestionamientos hacia Lionel Messi.
El artista remarcó que notó una conducta inusual en los jugadores antes del pitazo inicial. “Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud”, comentó. Luego, amplió sobre ese instante: “Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió”.
El apoyo de Ricardo Darín a Messi y toda la Selección Argentina
Asimismo, la celebridad expresó su disgusto por los comentarios surgidos en redes y medios tras el resultado. “La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo”, consideró Darín, quien criticó la difusión de “estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro”.
En ese punto, el intérprete respaldó con firmeza al capitán argentino. “Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar”, lanzó. Además, lamentó el accionar de ciertos sectores: “Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”.
Por otro lado, Darín admitió que la instancia decisiva le despertó emociones encontradas por su afecto hacia ambas naciones. “Una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina-España”, reconoció.
Para cerrar, el actor rechazó las opiniones del entrenador español Luis de la Fuente sobre el juego áspero y concluyó que el fútbol es “un deporte de contacto, que se nutre del talento, de la técnica, de lo físico, de la adrenalina”.