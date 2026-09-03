Presenta:

Mdz Show

|

Tini Stoessel

Durante su show en vivo, Tini Stoessel dejó en claro su postura tras terminar el vínculo con su familia: "De acá no me voy a ir"

Sin quebrarse y ante una multitud, la estrella pop destacó el apoyo de sus amigas y de Rodrigo de Paul en este momento.

MDZ Show

La referente de la música urbana dejó en claro que su proyecto artístico continúa firme. / captura X

La referente de la música urbana dejó en claro que su proyecto artístico continúa firme. / captura X

A dos semanas de que salieran a la luz las diferencias financieras sobre su patrimonio, Tini Stoessel habló abiertamente sobre su presente personal y profesional. El escenario elegido fue un multitudinario show en Guadalajara, México, donde decidió dirigirse al público tras la auditoría que provocó el quiebre laboral y distanciamiento de su padre, Alejandro Stoessel.

Estas fueron las palabras de Tini en vivo

Con temple sereno, la cantante comenzó su intervención valorando a las personas que la sostienen en esta etapa de reestructuración. “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó con voz firme ante la multitud.

Miles de fan&aacute;ticos ovacionaron a la cantante tras sus categ&oacute;ricas palabras en el escenario.

Miles de fanáticos ovacionaron a la cantante tras sus categóricas palabras en el escenario.

En un pasaje de sus declaraciones, la intérprete remarcó el rol de sus afectos más cercanos, mencionando al futbolista Rodrigo de Paul y al grupo de personas que cuidan su carrera.

“Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, afirmó Tini mientras recibía una ovación cerrada en el recinto.

En su discurso, la joven resalt&oacute; el acompa&ntilde;amiento de sus amigas y de Rodrigo de Paul.

En su discurso, la joven resaltó el acompañamiento de sus amigas y de Rodrigo de Paul.

De esta manera, la estrella pop dejó sentada su postura sobre la continuidad de su proyecto artístico, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de la interna patrimonial que involucra a su entorno familiar.

Archivado en

Notas Relacionadas