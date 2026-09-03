Durante su show en vivo, Tini Stoessel dejó en claro su postura tras terminar el vínculo con su familia: "De acá no me voy a ir"
Sin quebrarse y ante una multitud, la estrella pop destacó el apoyo de sus amigas y de Rodrigo de Paul en este momento.
A dos semanas de que salieran a la luz las diferencias financieras sobre su patrimonio, Tini Stoessel habló abiertamente sobre su presente personal y profesional. El escenario elegido fue un multitudinario show en Guadalajara, México, donde decidió dirigirse al público tras la auditoría que provocó el quiebre laboral y distanciamiento de su padre, Alejandro Stoessel.
Estas fueron las palabras de Tini en vivo
Con temple sereno, la cantante comenzó su intervención valorando a las personas que la sostienen en esta etapa de reestructuración. “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó con voz firme ante la multitud.
En un pasaje de sus declaraciones, la intérprete remarcó el rol de sus afectos más cercanos, mencionando al futbolista Rodrigo de Paul y al grupo de personas que cuidan su carrera.
“Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, afirmó Tini mientras recibía una ovación cerrada en el recinto.
De esta manera, la estrella pop dejó sentada su postura sobre la continuidad de su proyecto artístico, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de la interna patrimonial que involucra a su entorno familiar.