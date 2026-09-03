Durante su show en vivo, Tini Stoessel dejó en claro su postura tras terminar el vínculo con su familia: "De acá no me voy a ir"

Sin quebrarse y ante una multitud, la estrella pop destacó el apoyo de sus amigas y de Rodrigo de Paul en este momento.

La referente de la música urbana dejó en claro que su proyecto artístico continúa firme. / captura X

A dos semanas de que salieran a la luz las diferencias financieras sobre su patrimonio, Tini Stoessel habló abiertamente sobre su presente personal y profesional. El escenario elegido fue un multitudinario show en Guadalajara, México, donde decidió dirigirse al público tras la auditoría que provocó el quiebre laboral y distanciamiento de su padre, Alejandro Stoessel.

Estas fueron las palabras de Tini en vivo Con temple sereno, la cantante comenzó su intervención valorando a las personas que la sostienen en esta etapa de reestructuración. “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó con voz firme ante la multitud.

Miles de fanáticos ovacionaron a la cantante tras sus categóricas palabras en el escenario. Captura X En un pasaje de sus declaraciones, la intérprete remarcó el rol de sus afectos más cercanos, mencionando al futbolista Rodrigo de Paul y al grupo de personas que cuidan su carrera.

“Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, afirmó Tini mientras recibía una ovación cerrada en el recinto.